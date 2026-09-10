Nga, Mỹ, Ukraine có thể tổ chức đàm phán tại Abu Dhabi

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov công bố thông tin về khả năng đàm phán hòa bình trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8/9.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov (Ảnh: Tass)

Tuy nhiên, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng lưu ý rằng ông chưa thấy bất kỳ lộ trình nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine và gợi ý rằng Abu Dhabi có thể lại là nơi tổ chức các cuộc đàm phán giải quyết ba bên với Kiev nếu chúng được nối lại.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ushakov mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm 5/9 là “mang tính xây dựng, thực chất và có tính công việc”. Trợ lý Tổng thống Nga cũng đưa ra đánh giá tương tự đối với cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra trước đó trong ngày 8/9.

Theo ông, cuộc điện đàm này phần nào là sự tiếp nối sau các chuyến đi của ông Kushner và ông Witkoff tới Moscow và Kiev. Hai bên thảo luận tình hình liên quan tới những chuyến đi này cũng như những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy đối thoại song phương và các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Điều này cho thấy song song với kênh Nga - Ukraine, Moscow và Washington đang duy trì một kênh trao đổi riêng về cách thức xử lý cuộc xung đột.