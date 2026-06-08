Công viên Lê Thị Riêng - nơi tìm mộ chiến sĩ hy sinh 58 năm trước

Công viên Lê Thị Riêng có hình thang với cổng chính nằm ở đường Cách Mạng Tháng 8, ba mặt còn lại giáp với đường Bắc Hải, Trường Sơn, phường Hòa Hưng.

Công viên được xây dựng trên nền đất nghĩa trang Chí Hòa (nghĩa trang Đô Thành) rộng 30 ha sau khi chính quyền hoàn thành việc giải tỏa, quy tập hài cốt. Đến ngày 19/3/1988, công trình đi vào hoạt động.

Trước năm 1975, đây từng là nơi an nghỉ của tầng lớp bình dân. Theo các cao niên, qua các thời kỳ chiến tranh, nhiều nấm mồ không tên mọc lên tại đây, mà đa số là của lính chết trận không người thân nhận xác.

Trong ảnh tư liệu là cổng chính của nghĩa trang với bức tượng Địa Tạng Bồ Tát có chiều ngang 0,75 m, đế cao 3 m, chất liệu bằng đá Italy đen nặng gần 10 tấn. Tượng này sau đó được di dời về Quan Âm tu viện ở Biên Hòa. Ngày nay, cổng chính công viên trang trí đơn giản bằng các khối đá kèm bảng tên.

Từ cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP HCM đã khởi động quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với nghi vấn hai hố chôn tập thể tại công viên. Việc này xuất phát từ tấm ảnh chụp lại cảnh chôn tập thể tại bãi đất trống ở nghĩa địa Đô Thành xưa, vị trí được cho là tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong ảnh này có một tháp thủy đài cách nơi chôn cất khoảng 300 m. Thủy đài này có hình trụ, hiện nằm trong khuôn viên đường Nguyễn Giản Thanh. Đối diện là chung cư Lê Thị Riêng xây dựng những năm 2000.

Hôm 31/5, Bộ tư lệnh TP HCM đã đưa nhiều người xác nhận chứng kiến, chuyên gia đến khảo sát tại công viên. Qua đối chiếu với lời kể nhân chứng, tài liệu lịch sử, hình ảnh, cơ quan chức năng đã khoanh vùng 7 vị trí có khả năng là nơi chôn lấp thi thể ở gần khu nhà truyền thống trong công viên.

Khu vực cây xanh, gần nhà truyền thống và bia tưởng niệm các liệt sĩ là điểm nghi vấn có hố chôn tập thể.

Công viên đã từng tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ năm xưa. Tại nhà truyền thống trưng bày bản đồ đánh dấu (màu đỏ) mộ phần của 24 liệt sĩ được tìm thấy trong khuôn viên. Các vị trí này nằm ở sảnh chính (gần cổng ở đường Cách Mạng Tháng 8), bia truyền thống, bia tưởng niệm Tổng bí thư Trần Phú, tiểu cảnh đồi rồng, khu thể dục thể thao dụng cụ.

Ở tầng hầm của nhà truyền thống trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật các trận đánh trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Khách tham quan nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Lê Thị Riêng (1925-1968), Trần Văn Kiểu (1918-1968) và nhiều chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Năm 1999, lực lượng chức năng từng tìm thấy mộ phần của cố Tổng Bí thư Trần Phú sau 68 năm ngày ông hy sinh. Một số mảnh ván quan tài của ông sau đó đã được đưa quê nhà ở Hà Tĩnh. Vị trí tìm thấy mộ của cố Tổng Bí thư ở sảnh công viên Lê Thị Riêng hiện nay đã được lập bia tưởng niệm.

Một mộ vô danh cạnh nhà truyền thống được người chăm lo nhang khói. Trong quá trình xây dựng công viên, một số mảnh hài cốt được tìm thấy nhưng không xác định được danh tính đã được cải táng tại đây.

Phía bên trái công viên là khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi, được trang bị thiết bị như cầu trượt, xích đu, khu dã ngoại...

Trung tâm công viên là hồ nước nhân tạo được thiết kế theo hình vòng cung, đang mở dịch vụ câu cá giải trí.

Khu vực sảnh được lát gạch có nhiều bóng râm trước nhà truyền thống là nơi nhiều người tập trung vui chơi, tản bộ, hóng mát.

Anh Nguyễn Sang, 45 tuổi, sống trên đường Bành Văn Trân, cách công viên khoảng 500 m, cho biết thường cùng con đến đây tập thể dục. "Tôi sống ở đây từ nhỏ nên biết nơi này từng là nghĩa trang. Nay công viên có nhiều cây xanh, mát mẻ giữa khu dân cư đông đúc nên tôi không còn để ý đến chuyện xưa", anh Sang nói.

Hiện phía trước cổng chính của công viên đang được rào chắn để thi công tuyến ga ngầm tuyến metro số 2.

Vị trí công viên Lê Thị Riêng. Đồ họa: Khánh Hoàng

Hôm nay, tại TP HCM diễn ra hội thảo xác minh kết luận thông tin mộ liệt sĩ ở khu vực công viên Lê Thị Riêng, với sự chủ trì của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia.