Chính thức tháo dỡ tượng 'Nữ thần Khai phóng' ở Tây Ninh

Ngày 28/6, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cho biết doanh nghiệp luôn giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đóng góp của dư luận. Với quan điểm đặt lợi ích chung lên trên hết, tập đoàn đã chủ động quyết định tháo dỡ công trình mà không chờ đến khi cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý bắt buộc.

Theo chủ đầu tư, công tác tháo dỡ chính thức bắt đầu từ ngày 28/6 và dự kiến hoàn thành trong khoảng 4-5 ngày. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Hình ảnh công nhân làm việc bên ngoài bức tượng.

Trước đó, công trình tượng "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức trở thành tâm điểm chú ý sau khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng tổng thể tạo hình có nhiều nét tương đồng với Tượng Nữ thần Tự do của Mỹ, làm dấy lên những tranh luận về tính biểu tượng và sự phù hợp của công trình.

Cùng ngày, UBND xã Đức Hòa cho biết đã giao cơ quan chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan này.

Công nhân đang tiến hành khoan cắt để tháo gỡ bức tượng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã xây dựng nhiều hạng mục tại khu vực dự án, gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật 4 tầng và tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã hoàn thiện phần bên ngoài nhưng chưa hoàn thiện phần bên trong và đã dừng thi công.

Theo hồ sơ của địa phương, từ giữa tháng 4/2026, cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trạng, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công và bổ sung hồ sơ pháp lý. Đến cuối tháng 4, UBND xã tiếp tục làm việc với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, yêu cầu thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Toàn cảnh bức tượng Nữ thần khai phóng trước khi bị tháo dỡ.

Kết quả rà soát cho thấy công trình tượng đài thuộc dự án Khu đô thị E.City Tân Đức chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.

Việc chủ đầu tư chủ động tháo dỡ công trình được xem là động thái tiếp thu các ý kiến của dư luận, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.