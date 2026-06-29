Ngày 29-6, công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trình chiếu 3D để người dân tham quan

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày 28-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ diễn ra sáng mai (29-6) tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra và tổng duyệt, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường, mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn; đồng thời, là hội nghị đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới. Vì thế, ý nghĩa của hội nghị lần này vượt lên trên một sự kiện xúc tiến đầu tư thông thường.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị Ban Tổ chức tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý để hoàn thiện chương trình theo yêu cầu đề ra, thể hiện rõ quan điểm của thành phố chuyển từ "quản lý" sang "quản trị", người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Khu vực trưng bày tại Trung tâm hội nghị quốc gia

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự kiến Hội nghị sẽ có khoảng 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29-6 để người dân tham quan. Đây là không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội để thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, tầng 1 Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm…

Ngoài ra, tại Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.