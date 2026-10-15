Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo. Như vậy, lđến hết ngày 15/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 706 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với kết quả cụ thể như sau:

Đợt 1: Đã tìm kiếm, quy tập và an táng được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2: Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức chương trình tổng duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng. Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng.