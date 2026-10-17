Cần “dẹp” những trò nhảy múa quái dị ở công viên Lãm Làng

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này lại bắt nguồn từ một thực trạng nhức nhối: không gian sinh hoạt cộng đồng vốn thanh bình nay bị biến tướng thành tụ điểm livestream câu view, tràn ngập những màn hóa trang kỳ dị cùng các điệu nhảy uốn éo, nhức mắt giữa chốn đông người. Đáng chú ý, một bài hát chế gắn với địa danh này, cũng được giới trẻ lan truyền, góp phần khiến công viên trở thành tâm điểm bàn tán.

Vào các buổi tối, đặc biệt là dịp cuối tuần, bãi cỏ và các lối đi bộ trong công viên Lãm Làng lại ken đặc người. Hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập, nhiều người diện trang phục hóa trang dị hợm hình voi, gà, khỉ… rồi vô tư thực hiện các động tác nhảy uốn éo, lắc hông kệch cỡm theo các trào lưu dung tục trên mạng xã hội khiến người chứng kiến không khỏi nhức mắt. Bao quanh họ là hàng loạt chân máy quay, điện thoại livestream cùng các dàn loa kéo thi nhau dội nhạc sàn đinh tai nhức óc suốt nhiều giờ liền. Đám đông hiếu kỳ vây kín reo hò, biến cả khuôn viên thành một “sàn diễn” tự phát ồn ào và nhếch nhác.

Các tiết mục nhảy múa quái dị ở công viên Lãm Làng.

Thực trạng này khiến người dân địa phương bức xúc khi không gian đi bộ, vui chơi của người già và trẻ nhỏ bị chiếm dụng hoàn toàn. Ông Nguyễn Cảnh Minh, người dân địa phương cho biết, công viên là nơi yêu thích để tập dưỡng sinh và đi bộ của vợ chồng ông và bà con trong vùng nhưng thời gian gần đây, các lối đi bộ bị chiếm dụng hết, không còn chỗ để đi. Ông mong công viên sớm trở lại như trước để người lớn có chỗ thể dục, thể thao, trẻ con có chỗ vui chơi.

Không chỉ là vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn, nhiều bậc phụ huynh còn bày tỏ sự lo ngại trước những tác động tiêu cực đến tâm lý con trẻ vì các nhóm người đều mặc những đồ giả ma quỷ hoặc hoá trang thành các con vật với kiểu dáng kì dị uốn éo, nhảy nhót quái gở gây cảm giác sợ hãi, bất an cho trẻ nhỏ. Những hành vi lệch chuẩn, phản cảm diễn ra công khai này rất dễ tiêm nhiễm nhận thức méo mó cho các cháu nhỏ nếu ngày nào cũng phải chứng kiến. Đặc biệt, các tiết mục này quá nhảm nhí, dung tục và không mang lại bất kỳ giá trị giải trí lành mạnh nào.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng người đổ về mỗi đêm còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh trật tự: xe máy dựng la liệt chiếm dụng lòng lề đường, rác thải vứt bừa bãi khắp các bãi cỏ, cùng nguy cơ tiềm ẩn về va chạm, xô xát giữa các nhóm quá khích...

Được biết, động cơ thúc đẩy các nhóm người này duy trì hoạt động nhảy múa phản cảm mỗi tối xuất phát từ việc “săn tương tác” trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook. Thông qua các buổi livestream với nội dung quái đản, người biểu diễn có thể thu hút hàng nghìn lượt xem trực tiếp và nhận “quà tặng ảo” quy đổi thành tiền từ người xem. Để tối ưu hóa lượt xem, các nhóm sẵn sàng nghĩ ra những chiêu trò lố lăng, bất chấp việc chiếm dụng hạ tầng và làm phiền cộng đồng.

Để công viên Lãm Làng thực sự trở lại đúng chức năng là không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí lành mạnh, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần sớm vào cuộc, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi gây mất an ninh, trật tự, gây ô nhiễm tiếng ồn, chiếm dụng không gian công cộng trái quy định. Đồng thời, cần tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý tình trạng đỗ xe tùy tiện, xả rác bừa bãi; kịp thời ngăn chặn những hoạt động livestream phản cảm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mạng xã hội có thể là phương tiện giải trí, sáng tạo và kết nối cộng đồng, nhưng không thể trở thành cái cớ để một số người bất chấp chuẩn mực ứng xử, biến không gian công cộng thành nơi phô diễn những trò lố lăng nhằm câu kéo lượt xem, kiếm lợi ích cá nhân. Đã đến lúc cần chấn chỉnh dứt điểm tình trạng này, trả lại sự bình yên, văn minh cho công viên Lãm Làng, để người dân có một không gian sinh hoạt đúng nghĩa, trẻ nhỏ được vui chơi trong môi trường lành mạnh và những giá trị văn hóa cộng đồng không bị lấn át bởi các trào lưu lệch chuẩn.