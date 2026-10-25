Phó Giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo khẩn sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong

Sáng 25/10, đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt trật tự an toàn giao thông, sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn phường Thạch Khôi, Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh CAHP.

Tại hiện trường, đại tá Nguyễn Đức Thìn cùng lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng hệ thống hạ tầng giao thông gồm vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng như công tác tổ chức giao thông tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi đánh giá thực tế hiện trường, đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị để quán triệt, chấn chỉnh công tác điều hành và phân công nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11. Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các “lò độ xe” và xe độ chế, đồng thời quy trách nhiệm cho Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại.

Bên cạnh đó, công tác chia sẻ thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng Cảnh sát Hình sự và Công an cơ sở cần được thực hiện thông suốt, khắc phục tình trạng hoạt động riêng rẽ. Khẳng định đây là vụ việc đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung chỉ đạo, sớm có kết quả báo cáo Lãnh đạo Công an thành phố nhằm nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LT

Trước đó, khoảng 1 giờ 15’, ngày 25/10/2026 tại Đại Lộ Võ Văn Kiệt thuộc tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, P Thạch Khôi, TP Hải Phòng phần đường hướng từ Đại Lộ Võ Văn Kiệt đi Quốc lộ 37 xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe mô tô BKS 15AA-763.04 do Đ.T.Đ, sinh năm 2010, trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng chở Đ.M.H, sinh năm 2010, trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng đã va chạm với xe mô tô BKS 34E1-412.16 do Đ.M.Q, sinh năm 2005, chở Đ.A.T, sinh 2010, cùng trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng. Hậu quả, Đ.M.Q tử vong tại hiện trường, 3 trường hợp là Đ.T.Đ, Đ.M.H, Đ.A.T được đưa đi Bệnh viện cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện.