Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9

TP Hà Nội:

Sáng 1/9, Trại Tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 thuộc Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 cho176 phạm nhân.

Trước đó, để công tác đặc xá thực sự minh bạch, hiệu quả, Trại Tạm giam số 1, số 2 đã phổ biến đến từng phạm nhân về đối tượng, điều kiện được xét đặc xá; trên cơ sở kết quả thi đua, rèn luyện, cải tạo của mỗi phạm nhân đã tổ chức cho phạm nhân giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm công khai.

Trại Tạm giam số 1 thuộc Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025.

Trong đợt đặc xá này, đại diện phòng chức năng Công an TP Hà Nội cũng đã đến hướng dẫn thực hiện quy định xoá án tích đối với người được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho người được đặc xá trở về địa phương, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng; vượt qua khó khăn, mặc cảm; phấn đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội cho biết, với tinh thần “đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra", Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc triển khai Quyết định của Chủ tịch nước về công tác đặc xá đợt 2 năm 2025.

Ninh Bình:

Sáng 1/9, Trại giam Ninh Khánh (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng Bộ Công an), có địa chỉ tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước (đợt 2) năm 2025 cho 377 phạm nhân.

Tiến hành các thủ tục, hỗ trợ các phạm nhân được đặc xá sớm trở về địa phương, gia đình.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hào Hiệp, Giám thị Trại giam Ninh Khánh đã công bố quyết định đặc xá (đợt 2) năm 2025 của Chủ tịch nước cho 377 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh. Đại diện cho các phạm nhân được đặc xá đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng khi được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hứa khi trở về với cộng đồng sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực cố gắng phấn đấu trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng các phạm nhân được đặc xá đợt này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đồng thời mong muốn những người được đặc xá khi trở về địa phương sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, tự tin, vững vàng vươn lên trong cuộc sống, tích cực xây dựng đời sống ổn định, gia đình ấm no, hạnh phúc, dứt khoát không tái phạm tội, không vi phạm pháp luật.

Ngay sau lễ công bố, Trại giam Ninh Khánh đã tiến hành các thủ tục cấp đồ dùng cá nhân, các chế độ hỗ trợ và căn cước để phạm nhân được đặc xá sớm trở về địa phương, gia đình.

TP Đà Nẵng:

Sáng 1/9, Trại giam An Điềm thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an (đóng tại xã Thượng Đức, Đà Nẵng) tổ chức công bố quyết định đặc xá đợt 2 cho 130 phạm nhân.

Lãnh đạo Trại giam An Điềm trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Chúc mừng 130 phạm nhân được đặc xá lần này, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Giám thị Trại giam An Điềm mong rằng các phạm nhân khi trở về với gia đình, xã hội, sớm ổn định cuộc sống, trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời đề nghị những phạm nhân chưa được đặc xá lần này hãy luôn yên tâm tư tưởng, chấp hành đúng bản án, các quy định pháp luật, chủ động khắc phục các bồi thường, nghĩa vụ, nỗ lực thi đua cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Trại giam An Điềm là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS trong đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện đơn vị đang quản lý, giáo dục gần 3.000 phạm nhân.

Cao Bằng:

Ngày 1/9, Trại tạm giam - Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2) đối với 14 phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị.

Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 đối với các phạm nhân đủ điều kiện.

Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Các phạm nhân được đặc xá đợt này đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của CBCS Trại tạm giam; đồng thời cam kết sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời, tuân thủ pháp luật, trở thành công dân có ích khi trở về địa phương.

Kiên Giang:

Sáng 1/9, Trại giam Kênh 7 – Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1693 của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 cho 167 phạm nhân.

Đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định đặc xá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Võ Văn Vũ – Phó Giám thị, phụ trách Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh: “Đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt, thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, tạo cơ hội để những người từng lầm lỗi được sửa sai, làm lại cuộc đời, tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân. Tôi mong rằng các anh chị được đặc xá hôm nay sẽ nhận rõ lỗi lầm trong quá khứ, trân trọng giá trị tự do, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôn trọng pháp luật, tránh xa tệ nạn, biết tận dụng nghề nghiệp đã được học trong trại giam để lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới”.

Dịp này, Trại giam Kênh 7 đã trao tặng 15 phần quà và Mobifone Kiên Giang trao tặng 10 phần quà cho những phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang chấp hành án.

Điện Biên:

Sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố và Trao quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn đợt 2 cho 15 phạm nhân.

15 phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh.

Đây là các phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, được Hội đồng xét đặc xá Công an tỉnh Điện Biên xét duyệt kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan. Đại diện các phạm nhân được đặc xá đợt này đã cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước để các phạm nhân cải tạo tốt có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Tại Lễ công bố các quyết định đặc xá, Thượng tá Nguyễn Lai Bình, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đề nghị các phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá đợt này trở về địa phương tiếp tục tu dưỡng bản thân; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, để hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Nghệ An:

Sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 cho 30 phạm nhân đang chấp hành án.

Trao giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam mong rằng, những người được đặc xá trong dịp này sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, trở ngại, hòa nhập cộng đồng, kiên trì, vững bước trên con đường phục thiện, phát huy kiến thức, nghề nghiệp đã được học trong trại; ra sức lao động, chấp hành nghiêm túc pháp luật và quy ước của địa phương để trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Cà Mau:

Ngày 1/9, Trại giam Cái Tàu (Cục C10, Bộ Công an) công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 158 phạm nhân.

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Cái Tàu trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam cho biết, việc bình xét các phạm nhân ở từng phân trại được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo được niềm tin cho phạm nhân. Ai được về thì vui mừng, phấn khởi. Ai ở lại nhìn vào làm động lực phấn đấu, cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cũng chúc mừng các phạm nhân được đặc xá đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm tình cảm của gia đình, sự quan tâm của các ngành các cấp và của cộng đồng xã hội giúp những phạm nhân được đặc xá vượt qua khó khăn, tự tin hơn, vững vàng hơn và luôn làm chủ được bản thân mình trong cuộc sống hướng tới một tương lai tươi sáng...

Hà Tĩnh:

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá lần này, Trại giam Xuân Hà (đóng chân tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) có 145 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn, trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Bùi Quốc Toản, Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Để giúp những người được đặc xá trở về sớm hòa nhập cộng đồng, trước đó Trại giam Xuân Hà cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Hà Tĩnh, Hội Luật gia, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp cho phạm nhân được đề nghị đặc xá và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Viễn thông MobiFone để cấp CCCD và số sim điện thoại cho những người được đặc xá.

Dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 đối với 18 phạm nhân đủ điều kiện đang chấp hành án phạt tù tại trại.

Tiền Giang

Ngày 1/9, Trại Giam Phước Hòa (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (Bộ Công an) trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Tại lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, đại diện phạm nhân được đặc xá đã bày tỏ sự biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đã tạo cơ hội cho người lầm lỡ trở về hòa nhập với cộng đồng và hứa sẽ chấp hành tốt các quy định khi trở về địa phương, trở thành người có ích cho xã hội.

Trại giam Phước Hòa cũng đã trao thẻ căn cước và tặng sim Mobifone cho các phạm nhân được hưởng đặc xá.

Các phạm nhân được đặc xá khi trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ra sức xây dựng cuộc sống bình yên. Đối với các phạm nhân chưa được đặc xá lần này, tiếp tục nỗ lực, cải tạo tốt để có cơ hội được đặc xá trong các đợt sau.

TP Huế:

Đồng chí Lê Trọng Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Viện KSND TP Huế trao Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại Trại giam Bình Điền.

Sáng 1/9, tại Trại giam Bình Điền thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, Thượng tá Trần Chín, Phó Giám thị Trại giam Bình Điền đã công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho 169 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam. Sau khi tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá, các cán bộ Trại giam Bình Điền đã nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, căn cước công dân, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân trở về với gia đình, cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trọng Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước khẳng định: "Đặc xá năm 2025 đợt 2 được triển khai công khai minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, chặt chẽ và chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng. Kết quả hôm nay là sự nỗ lực của các cơ quan thi hành án, lực lượng quản lý Trại giam, các cấp và các ngành cùng với sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, cộng đồng xã hội trong quá trình giáo dục, cảm hóa phạm nhân. Mong rằng các phạm nhân được đặc xá sẽ vượt qua khó khăn, thử thách và chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động, học tập, xây dựng cuộc sống mới, không tái phạm tội, xứng đáng với sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước".

Sáng cùng ngày, Trại tạm giam Công an TP Huế cũng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho 18 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam.

Thái Nguyên:

Ngày 1/9, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 cho 27 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh.

Công an tỉnh Thái Nguyên trao Giấy Chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Tại Lễ công bố, lãnh đạo Công an tỉnh, TAND và Viện KSND tỉnh đã trao Giấy Chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân, qua đó cho thấy chính sách nhân đạo, khoan hồng của của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân thật sự hối lỗi, cải tạo tốt, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, 2 đơn vị Trại tạm giam Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới toàn thể phạm nhân đang chấp hành án để phạm nhân tích cực thi đua học tập, lao động cải tạo, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để sớm đủ điều kiện đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ Trại tạm giam đã trao thẻ căn cước gắn chíp điện tử và chế độ chính sách hỗ trợ cho các phạm nhân được đặc xá ăn uống, đi lại trở về địa phương.

Đồng Nai:

Sáng 1/9, tại tỉnh Đồng Nai, Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 317 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt… Theo Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc, các phạm nhân được đặc xá đợt này đều là những người có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình chấp hành án, đã tích cực khắc phục hậu quả do bản thân gây ra cả về phần hình sự và phần dân sự.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Ủy viên Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2025 của Bộ Công an bày tỏ tin tưởng rằng, với những gì những người được đặc xá đã phấn đấu, học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, họ sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn, thử thách đó để xây dựng lại cuộc sống; thực sự trở thành người lương thiện và dứt khoát không vi phạm pháp luật...

Những người được đặc xá làm thủ tục ra trại.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh mong rằng các cơ quan hữu quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tiếp tục quan tâm, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ để phạm nhân được đặc xá nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Các gia đình có người thân còn đang chấp hành án cần tiếp tục phối hợp, cộng tác với trại giam quan tâm, động viên, tạo điều kiện để các phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo.

Thanh Hoá:

Trong đợt đặc xá lần này, Trại giam Thanh Phong có 352 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng. Đây là những người trong thời gian chấp hành án đã nỗ lực cải tạo, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, lao động, rèn luyện và có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Uỷ viên Hội đồng đặc xá Bộ Công an nhấn mạnh: “Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình hướng thiện. Phía trước, các anh, các chị sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là sự lôi kéo, cám dỗ của các phần tử xấu. Nhưng với những nỗ lực cải tạo thời gian qua, chúng tôi tin rằng các anh, chị sẽ vững vàng vượt qua, quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích, xây dựng gia đình hạnh phúc, không tái phạm tội".

Đại tá Bùi Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân và Đại tá Đàm Minh Phong - Giám thị Trại giam Thanh Phong trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Không chỉ Trại giam Thanh Phong, sáng 1/9, Thượng tá Ngô Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Uỷ viên Hội đồng đặc xá Bộ Công an cũng có mặt tại Trại giam Thanh Lâm (xã Xuân Bình) để công bố Quyết định đặc xá cho 271 phạm nhân. Ngoài ra, 132 phạm nhân tại Trại giam Thanh Cẩm và 44 phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá cũng được hưởng chính sách khoan hồng trong dịp này.

Phú Thọ:

Sáng 1/9, Trại giam Vĩnh Quang, trực thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 cho 410 phạm nhân (406 nam, 4 nữ), trong đó có 38 phạm nhân quốc tịch nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ Cao Viết Lực, Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thành Danh trao Giấy chứng nhận đặc xá, thẻ Căn cước, thẻ sim điện thoại cho phạm nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Ủy viên Ban chỉ đạo đặc xá năm 2025 của Bộ Công an cho biết, mặc dù thời gian chuẩn bị gấp rút so với các kỳ đặc xá trước đây, Hội đồng tư vấn đặc xá cùng các bộ, ngành đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá để các phạm nhân sớm được trở về sum họp cùng gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Trước thời khắc trở về với gia đình, đoàn tụ cùng gia đình, gặp lại những người thân yêu, thay mặt phạm nhân trại giam Vĩnh Quang được đặc xá lần này, anh Phạm Văn Anh (SN 1969), trú tại tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Tôi xin hứa, sau khi được đặc xá trở về địa phương, sẽ tiếp tục rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức để thực sự là người công dân lương thiện, có ích cho xã hội”.

Anh Vừ A Xá Pó, quốc tịch Lào xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, đặc xá cho trở về với gia đình nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 năm 2025. “Thời gian chấp hành án trong Trại giam Vĩnh Quang, tuy là người nước ngoài nhưng chúng tôi được Ban giám thị, cán bộ tạo điều kiện giúp đỡ tận tình, quan tâm về mọi mặt. Tôi xin hứa sau khi đặc xá trở về nước, tôi sẽ chấp hành pháp luật, quy định ở địa phương và sẽ không tái phạm”- anh Vừ A Xá Pó nêu rõ.

Đắk Lắk:

Sáng 1/9, Trại giam Đắk Tân và Đắk Trung thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tổ chức công bố quyết định đặc xá đợt 2 cho 359 phạm nhân. Trong số 359 phạm nhân được đặc xá lần này, tại Trại giam Đắk Trung có 202 phạm nhân, Trại giam Đắk Tân có 157 phạm nhân.

Cán bộ Trại giam cấp giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Đại diện các phạm nhân được đặc xá, anh Hồ Văn Hướng thụ án tại Trại giam Đắk Tân xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Ban Giám thị và cán bộ quản giáo đã tận tình giáo dục, giúp đỡ trong suốt thời gian chấp hành án. “Hôm nay, được trở về đoàn tụ cùng gia đình và cộng đồng là niềm hạnh phúc lớn lao. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực tu dưỡng bản thân, chấp hành nghiêm pháp luật, sống lương thiện để trở thành công dân có ích, không tái phạm tội”, anh Hướng xúc động nói.

Cũng trong sáng 1/9, Trại giam Xuân Phước ở xã Xuân Phước (Đắk Lắk) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước cho 210 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam này. Trong số 210 phạm nhân này, có 162 người được thân nhân đến đón, còn lại 48 người do gia đình ở xa, không có điều kiện trực tiếp đến đón, Trại giam Xuân Phước đã bố trí xe ô tô đưa đến ngã ba Tỉnh lộ 643 – Quốc lộ 1A ở xã Tuy An Bắc, để họ đi xe khách tiếp tục hành trình còn lại về quê nhà.

Khánh Hoà:

Sáng 1/9, Trại giam Sông Cái (Khánh Hòa) tổ chức lễ công công bố Quyết định đặc xá đợt 2 – năm 2025 của Chủ tịch nước cho 187 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại cơ sở này.

Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) trao giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân được đặc xá rời Trại giam Sông Cái. Ảnh: Ngọc Sinh.

Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) dặn dò những người được đặc xá phải xác định đây chỉ là bước khởi đầu trong hành trình hướng thiện, vì phía trước có nhiều khó khăn, thử thách và cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí là bị đe dọa của kẻ xấu, kẻ ác. Do đó những người được đặc xá cần nỗ lực vượt khó bằng sự tự tin, bản lĩnh vững vàng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật để thật sự hoàn lương, hướng thiện, ổn định đời sống, không tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Thay mặt những phạm nhân chưa được đặc xá đợt 2 – năm 2025, phạm nhân Phạm Hảo đang thi hành án tại Phân trai số 1 Trại giam Sông Cái chia sẻ niềm vui với 187 phạm nhân được đặc xá, đồng thời bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, cam kết tiếp tục nỗ lực học tập, cải tạo tốt để sớm đoàn tụ gia đình, tái hòa nhập cộng đồng xã hội.

Cũng trong sáng nay, Trại giam A2 ở xã Diên Lâm (Khánh Hòa) công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 211 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại cơ sở này. Ngoài việc được trao giấy chứng nhận đặc xá, 211 người được đặc xá rời Trại giam A2 lần này còn được trao căn cước, tặng sim điện thoại, tiền tàu xe…