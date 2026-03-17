Công bố quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan ANĐT và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM

Chiều 17-3, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với lãnh đạo Công an TPHCM. Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM - chủ trì buổi lễ.

Tham dự có ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TPHCM, VKSND TPHCM, TAND TPHCM.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đối với Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TPHCM và chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đại tá Bùi Thanh Trực (trái) và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (phải) nhận quyết định

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng cho biết việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an TPHCM.

Đại tá Trần Hồng Minh (phải), Phó Giám đốc Công an TPHCM dự buổi lễ

Các đơn vị chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng cao, đòi hỏi sự quyết liệt, bản lĩnh, sắc bén và hiệu quả hơn nữa của Cơ quan điều tra Công an TPHCM.

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị hai Phó Giám đốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân TPHCM về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Cơ quan An ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra.