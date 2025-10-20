Phong cấp bậc hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt cho 8 lãnh đạo chủ chốt MobiFone

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sau 8 tháng kể từ khi MobiFone chuyển từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp phục vụ trực tiếp nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, Tổng công ty đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu thích ứng với mô hình hoạt động trong lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định tuyển chọn vào lực lượng Công an và phong cấp bậc hàm cho các lãnh đạo chủ chốt MobiFone.

Theo Bộ trưởng Công an, MobiFone đã góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp an ninh trong Công an nhân dân, nhất là trong cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên MobiFone tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, thống nhất nhận thức, kiên định thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Công an; phấn đấu xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ, không chỉ khẳng định vị thế trong nước mà còn vươn tầm khu vực và quốc tế.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích bước đầu của MobiFone, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tuyển chọn nhân sự vào biên chế Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt cho 8 lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, gồm:

Đại tá Tô Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Thị Nhung - Thành viên HĐTV; Thượng tá Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐTV; Thượng tá Vĩnh Tuấn Bảo - Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Thiềm Công Nguyên - Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn - Phó Tổng Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; Thượng tá Bùi Sơn Nam - Phó Tổng Giám đốc.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá, các lãnh đạo được tuyển chọn, phong cấp bậc hàm lần này đều là những cán bộ chủ chốt, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn tốt.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đối với MobiFone rất lớn, cũng là trách nhiệm rất vinh quang, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Có lẽ chưa bao giờ, chưa khi nào hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho sự phát triển bứt phá của MobiFone như hiện nay”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone khẳng định sẽ tích cực học tập, trau dồi và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; nỗ lực xây dựng tập thể Tổng Công ty vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MobiFone nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên MobiFone trong đổi mới tư duy, xóa bỏ cách làm cũ, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm với phương châm “Đột phá, thần tốc - Dốc sức hoàn thành” trong toàn Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025.