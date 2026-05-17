Lãnh đạo một nước NATO thẳng thừng cảnh báo lạnh người Israel

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác khu vực mạnh mẽ hơn, tăng cường năng lực quốc phòng và nối lại các hoạt động ngoại giao với các đồng minh NATO cũng như Liên minh châu Âu (EU), đồng thời kêu gọi ổn định tại Trung Đông.

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về từ Kazakhstan hôm 15/5, ông Erdogan nói: “Trước hết, những hành động khiêu khích của Israel phải chấm dứt, sau đó hòa bình thực sự mới có thể được xây dựng”, ám chỉ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

“Nếu muốn có sự ổn định lâu dài trong khu vực, mọi bên phải gạt bỏ những tính toán ngắn hạn”, ông Erdogan nói thêm.

Ông cũng cho rằng hòa bình bền vững ở Trung Đông chỉ có thể đạt được nếu chấm dứt các hành động leo thang và những tính toán chính trị ngắn hạn.

Ông Erdogan cũng đề cập tới hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, cho biết Ankara kỳ vọng những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra liên quan tới tương lai của liên minh cũng như cấu trúc an ninh toàn cầu.

“Chúng tôi kỳ vọng những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra tại Ankara liên quan tới tương lai của liên minh và hình hài tương lai của kiến trúc an ninh toàn cầu”, ông nói.

Tổng thống Erdogan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể mang lại nhiều lợi ích cho EU, đồng thời nhấn mạnh khối này đang đứng trước lựa chọn quan trọng: tăng cường hợp tác sâu hơn với Ankara, hay bỏ lỡ cơ hội chiến lược này.

Liên quan tới hợp tác quốc phòng với Washington, ông Erdogan cho biết các cuộc đàm phán về chương trình tiêm kích F-35 vẫn đang tiếp diễn.

“Yêu cầu của chúng tôi liên quan tới F-35 là rất rõ ràng. Các quan chức của chúng tôi đang tiếp tục đàm phán với phía Mỹ. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả tích cực”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh dự án tiêm kích thế hệ thứ năm KAAN do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển, mô tả đây là khởi đầu cho quá trình chuyển đổi lớn hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

“Khi quá trình hoàn tất, một chương mới sẽ mở ra trong lĩnh vực này. KAAN là bước đi đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi có thể và sẽ chế tạo những mẫu tốt hơn, mạnh hơn nữa”, ông Erdogan khẳng định.