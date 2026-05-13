Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất

Sự kiện: Thời sự

Chiều 13/5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật.

Tại buổi họp báo, ông Cấn Đình Tài - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.

Theo đó, các luật được công bố bao gồm:

1/ Luật Tiếp cận thông tin;

2/ Luật Thủ đô;

3/ Luật Hộ tịch;

4/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng;

5/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

6/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

7/ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

8/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài;

9/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Lê Bảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 14:51 PM (GMT+7)
