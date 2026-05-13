Ngày 14/5, có thể xuất hiện nhiều cột khói lớn ở khu vực phường Kiến Hưng, Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-CAHN-PC07 của Công an Thành phố (CATP) Hà Nội về việc nâng cao nghiệp vụ công tác xác minh và giải quyết vụ cháy năm 2026, một đợt tập huấn quy mô lớn đang được tổ chức dành cho lực lượng Phòng PC07, Công an cấp xã và các đồn công an trên địa bàn Thủ đô.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, lớp tập huấn diễn ra trong vòng 3 ngày (từ ngày 13/5 đến hết ngày 15/5/2026) tại Trung tâm Huấn luyện CATP, địa chỉ số 9 Hoàng Đôn Hòa, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, để phục vụ công tác huấn luyện sát với thực tiễn, vào khoảng 17h ngày 14/5, Ban Tổ chức sẽ tiến hành đốt 4 mô hình nhà. Hoạt động này nhằm giúp các cán bộ chiến sĩ thực hành kỹ năng xác minh hiện trường và giải quyết các tình huống phát sinh sau hỏa hoạn.

Do tính chất của đợt tập huấn thực địa, quá trình đốt mô hình dự kiến sẽ sinh ra cột khói lớn có thể quan sát được từ xa. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ điều động các xe chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ và diễn tập tại hiện trường.

Công an Thành phố Hà Nội thông báo để người dân trong khu vực và các vùng lân cận được biết, tránh hiểu lầm có vụ cháy thật xảy ra, dẫn đến việc hoang mang hoặc phát sinh các tin báo cháy giả đến tổng đài 114.

Việc triển khai tập huấn thực tế với các mô hình giả định là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy cho Thủ đô trong tình hình mới. Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã được đề nghị phối hợp thông tin rộng rãi để dư luận nắm bắt kịp thời.