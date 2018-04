Công an vào cuộc vụ 'Hội thánh Đức chúa trời' xuất hiện ở miền Tây

Gần đây, xuất hiện nhóm người len lỏi đến các trường đại học ở miền Tây để tuyên truyền về 'Hội thánh Đức chúa trời'. Hiện công an tỉnh Vĩnh Long và An Giang đã xác định 5 đối tượng.

Chiều 23/4, Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết: Khoảng 3 ngày nay, xuất hiện thông tin về nhóm người len lỏi vào các trường đại học, vùng nông thôn ở miền Tây như Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang để tuyên truyền về 'Hội thánh Đức chúa trời'… Trên địa bàn Cần Thơ, cũng có thông tin nhóm người này xuất hiện ở quận Thốt Nốt để tuyên truyền về 'Hội thánh Đức chúa trời'.

Theo đại tá Thuận, phương thức của nhóm này là không thờ cúng ông bà, bỏ gia đình đi theo nhóm để tuyên truyền và trùm đầu kín. Còn đối tượng mà họ tiếp cận, lôi kéo là nữ sinh ở các trường đại học, cao đẳng hay người ngoài xã hội.

Đại tá Thuận cho biết thêm, công an tỉnh Vĩnh Long và An Giang đã xác định 5 đối tượng đến quanh khu vực các trường đại học, cao đẳng. “Hiện tại, Công an Cần Thơ đang tiến hành xác minh, điều tra nhóm người này trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân biết để tránh”, đại tá Thuận nói.

Ban giám hiệu trường ĐH An Giang thông báo cho sinh viên

Trước đó, ngày 19/4, Ban giám hiệu trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long đã ra thông báo yêu cầu học sinh, sinh viên tránh tiếp xúc với các thành viên của 'Hội thánh Đức chúa trời'. Cùng lúc đó, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cũng đã có thông báo đến toàn thể sinh viên không được tham gia vào hội trên. Bởi trong buổi sáng cùng ngày các giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Vĩnh Long phát hiện 4 người phụ nữ lạ mặt xuất hiện khu vực gần trường.

Nhóm phụ nữ này tự xưng là người của "Hội thánh Đức chúa trời" đến tuyên truyền. Còn ở An Giang cũng xuất hiện một nhóm 2 người phụ nữ đi vòng quanh địa bàn thành phố tìm cách tiếp cận, hỏi thăm tuyên truyền về 'Hội thánh Đức chúa trời'.

Ngay sau đó, ngày 20/4, Ban giám hiệu phát thông báo yêu cầu sinh viên tránh tiếp xúc với những người tự xưng là thành viên của "Hội thánh Đức chúa trời" này.