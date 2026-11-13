Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị công an xử lý tin giả liên quan bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo

Ngày 13/11, Bệnh viện Trung ương Huế có văn bản gửi Công an TP Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình thuộc Bệnh viện.

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Những thông tin này bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11.

Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đ.A.

Qua rà soát, kiểm tra, Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có Facebook, là không đúng sự thật. Việc phát tán những nội dung này gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo cũng như hình ảnh, uy tín của bệnh viện.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Công an TP Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán những nội dung sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bệnh viện cũng đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội triển khai biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Đồng thời, bệnh viện cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, từng giành ngôi Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 5 (năm 2004) với 210 điểm. Sau đó, ông đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Huế và giành Quán quân cuộc thi Rung chuông vàng năm 2009.

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại giỏi, ông được giữ lại trường làm giảng viên Bộ môn Ngoại. Năm 2015, ông nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản, theo học nghiên cứu sinh chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình tại Đại học Y khoa Hamamatsu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sau khoảng 2 năm, thay vì 4 năm như dự kiến.

Năm 2021, ông giành giải Nhất Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 20 với đề tài ứng dụng mô phỏng vận động ba chiều trong chẩn đoán hội chứng chẹn khớp háng. Hiện ông giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cũng có văn bản gửi Công an TP Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế.

Theo sở này, những thông tin trên bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11. Qua rà soát, kiểm tra, sở khẳng định các nội dung lan truyền là không đúng sự thật.

Việc phát tán thông tin sai lệch không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân Giám đốc Sở mà còn tác động đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục thành phố, gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học tại TP Huế xin từ chức, một số tài khoản mạng xã hội Facebook, Threads đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt và gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ các quy định pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt 5 trường hợp này với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.