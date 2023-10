Công an TP HCM thông tin về vụ nhà xe Thành Bưởi

Chiều 19-10, UBND TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Công an TP HCM đã thông tin đến báo chí về "phản ánh hành vi né thuế, phí hàng chục tỉ đồng của nhà xe Thành Bưởi".

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an thành phố trả lời báo chí tại buổi họp báo chiều 19-10

Theo Công an thành phố, sau khi Cục thuế và Sở Giao thông vận tải làm rõ các thông tin phản ánh theo chức năng nhiệm vụ của ngành, nếu có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các hành vi như trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; cấp phép sai quy định... thì hai đơn vị nói trên sẽ chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Công an thành phố đã ghi nhận thông tin vụ việc, giao các đơn vị nghiệp vụ có liên quan chủ động nắm tình hình, phối hợp xử lý"- Công an thành phố thông tin.

Liên quan đến vụ việc của nhà xe Thành Bưởi, Sở Giao thông vận tải thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty Thành Bưởi.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong 10 ngày, từ ngày 5-10 đến hết 15-10, do ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Phòng Quản lý Vận tải đường bộ Sở Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của Công ty Thành Bưởi; chủ động phối hợp các sở, ngành, UBND địa phương khi phát sinh các vấn đề có liên quan trong quá trình kiểm tra.

Từ đó sẽ tổng hợp, báo cáo, kiến nghị và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trước đó, sáng ngày 30-9, trên quốc lộ 20, đoạn thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách Thành Bưởi với ô tô 16 chỗ, làm 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, yêu cầu kiểm tra toàn diện các nhà xe liên quan.

