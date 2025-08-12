Thủ tướng Hungary trả lời câu hỏi về kết quả xung đột ở Ukraine, ông Trump cho là "đáng chú ý"

Ông Trump tiếp ông Orban tại dinh thự riêng ở Mar-a-Lago, bang Florida, năm 2024. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hỏi Thủ tướng Hungary Viktor Orban về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường.

“Tôi đã đặt câu hỏi cho một người rất thông minh, ông Viktor Orban, Thủ tướng của Hungary. Ông ấy ở cùng khu vực và hiểu rõ cả Nga và Ukraine. Tôi hỏi: ‘Liệu Nga có thể bị Ukraine đánh bại không?’. Ông ấy nhìn tôi như thể ‘đó là một câu hỏi ngớ ngẩn’. Ông ấy nói Nga là một quốc gia khổng lồ và đã trải qua nhiều cuộc chiến”, ông Trump nói.

“Ông ấy còn nói: ‘Trung Quốc sẽ đánh bại đối thủ bằng thương mại, còn Nga sẽ đánh bại đối thủ bằng chiến tranh’. Đó là một phát biểu rất đáng chú ý”, ông Trump nói thêm.

Theo Hungary Today, ông Trump đã từng gặp ông Orban trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Washington, và sau đó, khi còn là ứng cử viên tổng thống, tại dinh thự riêng ở Mar-a-Lago, bang Florida. Hai nhà lãnh đạo được cho là có mối quan hệ thân thiện.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, chưa có chuyến thăm nào theo cả hai chiều, và Hungary cũng chưa tiếp nhận tân Đại sứ Mỹ sau khi Đại sứ David Pressman, người được bổ nhiệm dưới thời ông Biden, rời nhiệm sở trong bầu không khí căng thẳng.

Ở một diễn biến khác, hãng TASS của Nga ngày 12/8 đưa tin, ông Orban đã không ký vào bản tuyên bố của các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Ukraine, trong đó thể hiện sự ủng hộ đối với đường lối hội nhập châu Âu của Kiev.

“Hungary không tham gia vào Tuyên bố này”, một chú thích kèm theo văn bản Tuyên bố về Ukraine, được đăng trên trang web của Hội đồng Liên minh châu Âu, nêu.

Bản tuyên bố được 26 lãnh đạo EU ký tên, hoan nghênh nỗ lực của ông Trump trong việc thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh rằng “con đường đi tới hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine tham gia” và cam kết “tiếp tục duy trì và áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga”.