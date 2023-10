Từ việc xe Thành Bưởi vi phạm 246 lần, Bộ trưởng Bộ GTVT lên tiếng

TP.HCM có 1.114 vụ tai nạn giao thông trong chín tháng Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết trong chín tháng năm 2023, TP.HCM xảy ra 1.114 vụ TNGT, làm chết 408 người và bị thương 711 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 369 vụ (giảm 24%), giảm 76 người chết (giảm 16%), giảm 256 người bị thương (giảm 26%). Ông Lợi thông tin trong thời gian tới, TP.HCM sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, các tuyến cửa ngõ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Ngoài ra, TP sẽ tập trung triển khai các công trình, dự án giao thông trọng điểm, chiến lược như đường song hành Quốc lộ 50, nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa và chuẩn bị đầu tư dự án trọng điểm. Bên cạnh đó là cấp bách kết nối các tuyến giao thông liên vùng như đường vành đai 2, đường vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cầu Cần Giờ...