Suýt mất 21 triệu đồng vì tin 'phi công nước ngoài gửi quà'

Tin nhắn đối tượng gửi cho chị T. Ảnh: CALĐ.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Công an phường Đông Gia Nghĩa vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân bảo toàn tài sản.

Trước đó, chị N.T.T. (ở phường Đông Gia Nghĩa) đến công an phường để hỏi về cách thức chuyển tiền cho một người nước ngoài. Nhận thấy chị có biểu hiện lo lắng, cán bộ công an đã trấn an tinh thần, đồng thời trao đổi để nắm thông tin.

Chị T. cho biết, khoảng một tuần trước đó, chị quen biết một người đàn ông có nickname "Frank Wiliam" qua mạng xã hội. Người này tự xưng là phi công người Anh.

Trong quá trình trò chuyện, đối tượng liên tục tán tỉnh và xây dựng mối quan hệ thân mật từ xa, sau đó nói rằng đã gửi cho chị một món quà bên trong có 50.000 USD tiền mặt qua đường hàng không.

Đối tượng yêu cầu chị T. phải chuyển 14 triệu đồng để làm phí vận chuyển. Sau một thời gian không thấy chị T. chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc giục và yêu cầu chuyển thêm 7 triệu đồng để hoàn tất thủ tục gửi hàng.

Do không biết cách chuyển tiền cho người nước ngoài và nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị T. đã đến công an phường để trình báo và tham vấn. Sau khi nắm thông tin, Công an phường Đông Gia Nghĩa đã giải thích đây là phương thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng, khuyến cáo chị T. tuyệt đối không chuyển tiền cho đối tượng.

Qua quá trình phân tích, giải thích của lực lượng công an, chị T. đã hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và không thực hiện việc chuyển tiền, qua đó kịp thời tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.