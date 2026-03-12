Một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hiếm thấy

Ngày 12-3, tin từ VKSND Khu vực 11 - tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số giao dịch chuyển khoản bớt 3 con số 0 để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, do kinh doanh thua lỗ, từ tháng 12-2025, bà Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Đặng Thị Minh N. (ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Lợi dụng mối quan hệ kinh doanh hải sản từ trước với chị N., khi chuyển thanh toán đơn hàng mua hải sản, bà Vân thao tác chuyển khoản "lập lờ". Ví dụ, số tiền phải thanh toán là 9.034.000 đồng, nhưng bà Vân chỉ thực hiện chuyển 9.034 đồng. Hay đơn hàng 11.278.000 đồng nhưng bà Vân chỉ chuyển 11.278 đồng.

Sau khi thực hiện lệnh chuyển, bà Vân chụp màn hình thông báo và gửi qua Zalo cho chị N.

Trước khi chị N. nhìn kỹ, bà Vân lập tức thu hồi tin nhắn hình ảnh và nhắn tin khẳng định: "Em đã chuyển đủ tiền rồi chị nhé".

Vì đã giao dịch nhiều lần và tin tưởng vào hình ảnh thông báo (dù đã bị thu hồi), chị N. không kiểm tra biến động số dư thực tế.

Chỉ chưa đầy một tháng, với thủ đoạn như trên, bà Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của chị N. hơn 140 triệu đồng.

Khi sự việc bị phát hiện, bà Vân đã chặn liên lạc và lẩn trốn.