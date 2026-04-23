Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo về vụ việc dư luận quan tâm

Sáng 23-4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi giấy mời tham dự buổi họp báo diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong mà dư luận quan tâm

Theo thông báo, buổi họp báo sẽ thông tin một số nội dung, vụ việc báo chí và dư luận quan tâm.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến một em học sinh lớp 12 tử vong và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11 giờ 29 phút ngày 15-4, trên Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân là em V.Đ.Q (học sinh lớp 12), điều khiển xe gắn máy biển số 47AB - 325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29, theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại, em V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Những ngày qua, dù Công an tỉnh Đắk Lắk chưa tổ chức họp báo nhưng trên mạng xã hội lan truyền các nội dung bịa đặt, sai sự thật và cho rằng đó nội dung từ buổi họp báo.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu tá N.Q.H. (cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk).

Thiếu tá N.Q.H. bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh vụ tai nạn giao thông nói trên.