Sáng 13-1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra Hội nghị cử tri cơ quan Thành ủy giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Tại hội nghị, cử tri cơ quan Thành ủy đã giới thiệu danh sách của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, thư Thành ủy Hà Nội. Cùng với đó, Hội nghị cũng giới thiệu danh sách người tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Với đa số đại biểu tán thành, hội nghị đã thống nhất giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các cử tri để ông tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng rèn luyện phấn đấu trong quá trình công tác.

"Được các đồng chí cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự mà trước hết là trách nhiệm chính trị rất lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung và cử tri thủ đô nói riêng. Nếu trúng cử với vai trò đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện không ngừng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm" - Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc (SN 1964, quê tỉnh Hưng Yên), trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật. Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Tháng 8-2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và giữ chức vụ này trong gần 5 năm. Ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng từ tháng 12-2023. Đầu tháng 6-2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Giữa tháng 8-2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc làm Ủy viên Ban Bí thư. Tháng 1-2025, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 11-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.