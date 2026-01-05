Thời tiết xấu khiến đặc khu Phú Quý thiếu xăng dầu cục bộ

Các cây xăng tại đặc khu Phú Quý tạm thời hết xăng. Ảnh: NDCC.

Ngày 5/1, đại diện UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, do thời tiết xấu kéo dài, cả 3 điểm kinh doanh xăng dầu trên đảo đều đã thông báo tạm hết xăng.

Từ ngày 4/1, 2 điểm kinh doanh đã hết xăng hoàn toàn, chỉ cơ sở kinh doanh xăng dầu Tân Tiến vẫn còn bán, nhưng mỗi người dân chỉ mua được từ 1- 2 lít.

Đến sáng nay, toàn bộ 3 trạm kinh doanh xăng dầu trên đảo đã thông báo không còn xăng để bán.

"Do biển động mạnh, nên tàu vận tải vào đất liền để lấy xăng dầu chưa thể quay trở ra. Nếu thời tiết ổn định, dự kiến 2 ngày nữa sẽ có hàng", đại diện UBND đặc khu Phú Quý thông tin.

Theo đại diện UBND đặc khu Phú Quý, vào những ngày thời tiết bình thường, 3 điểm kinh doanh xăng dầu trên đảo cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân.

UBND đặc khu Phú Quý đề nghị người dân yên tâm, theo dõi thông tin từ chính quyền, đồng thời sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong thời gian chờ tàu tiếp nhiên liệu cập đảo khi biển êm trở lại.

Một điểm kinh doanh xăng dầu trên đặc khu Phú Quý treo bảng hết xăng. Ảnh: NDCC.

Đặc khu Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, dân số khoảng 32.000 người. Hàng năm, vào dịp cuối năm và đầu năm mới, thời tiết trên biển thường có sóng cao, gió lớn nên việc cung ứng xăng dầu cho đặc khu thường bị gián đoạn cục bộ.