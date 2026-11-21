Chiều 20/11, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Luật bãi bỏ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương, đồng thời chuyển nhiệm vụ điều tra của hai cơ quan này lần lượt sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố và điều tra các vụ án tham nhũng, chức vụ, xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra trong hoạt động tư pháp, thuộc thẩm quyền xét xử của TAND.

Người phạm tội trong các vụ án này là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án hoặc người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.

Với các vụ án tương tự thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự, nhiệm vụ trên được giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Cùng với việc bỏ hai cơ quan điều tra của ngành kiểm sát, luật bãi bỏ các quy định về chức danh thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên và cán bộ điều tra thuộc các cơ quan này.

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tháng 4/2025. Ảnh: Ngọc Thành

Theo luật hiện hành, ngành kiểm sát được tổ chức cơ quan điều tra riêng để phát hiện, xử lý tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có một thủ trưởng, ba phó thủ trưởng và 8 phòng nghiệp vụ.

Khi góp ý dự thảo luật hồi tháng 4/2025, VKSND Tối cao đề nghị giữ cơ quan điều tra của ngành. Viện cho rằng thông qua thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự và giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, ngành kiểm sát có điều kiện phát hiện tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Việc tổ chức cơ quan điều tra riêng, theo VKSND Tối cao, có vai trò quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm và kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực tư pháp.

Trong khi đó, Bộ Công an cho rằng việc tổ chức cơ quan điều tra ở nhiều bộ, ngành khiến bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, chưa phù hợp với chủ trương mỗi nhiệm vụ chỉ giao một cơ quan chủ trì.