Chuyển Bộ Công an xác minh mua sắm chống dịch ở Hà Nội đội giá chục tỉ đồng

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội. Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021.

Hàng chục gói thầu mua sắm chống dịch Covid-19 ở Hà Nội đội giá hàng chục tỉ được chuyển Bộ Công an xác minh

Thanh tra ghi nhận trong gần 2 năm Covid-19 bùng phát, với những biện pháp kịp thời và đặc biệt sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ nhân viên y tế ứng trực ngày đêm, Hà Nội đã hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tuy nhiên, việc tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 có một số tồn tại, thiếu sót, vi phạm.

Giá của 20 loại thiết bị y tế do các nhà thầu cung cấp cho 31 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã mua bán qua nhiều công ty trung gian. Mỗi lần như vậy, giá chênh lệch cao. Từ đây dẫn đến giá của đơn vị trúng thầu cao hơn nhiều lần so với nhập khẩu.

Cụ thể, 41 gói thầu có tổng giá trị hơn 66 tỷ đồng, trong khi giá nhập khẩu hơn 31 tỷ đồng. 40 gói thầu khác giá trúng thầu hơn 37 tỷ đồng, cao hơn 20 tỷ đồng so với nhập khẩu. Các gói thầu còn lại giá trên 30 tỷ đồng, cao hơn 20 tỷ đồng.

Tổng giá trị các loại sinh phẩm, hoá chất, vật tư, kit xét nghiệm được 12 đơn vị (CDC Hà Nội và 11 bệnh viện) thuộc Sở Y tế Hà Nội trúng thầu và ký hợp đồng mua có giá trị hơn 73 tỷ đồng. Trong khi giá trị nhập khẩu (hoặc sản xuất trong nước) hơn 37 tỷ đồng, chênh hơn 35 tỷ đồng.

6 gói thầu của Công ty 3TK cung cấp cho CDC Hà Nội có tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng, cao gấp 1,68 đến 5 lần giá trị nhập khẩu. Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông nhập khẩu kit xét nghiệm Realtime PCR và trúng thầu có mức giá chênh 2,49 lần. Đến tháng 11/2021 công ty giảm giá bán và tặng hàng nhưng mức chênh giá bán và giá mua vẫn gấp gần 2 lần.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm về sự chênh lệch trong các gói thầu "thuộc CDC, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan".

Cơ quan Thanh tra kiến nghị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xử lý nghiêm với việc để xảy ra thiếu sót, vi phạm trên.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển cơ quan Công an xác minh, làm rõ một số gói thầu thiết bị, vật tư, sinh phẩm kit xét nghiệm.

Cụ thể, cần làm rõ 7 gói thầu mua sắm 7 máy X quang di động kỹ thuật số, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật số Tài Lộc do 7 bệnh viện làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 30,4 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 10,5 tỷ đồng (chênh lệch từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu gấp 2,89 lần). Sau khi nhà thầu giảm giá, mức chênh còn gấp 2,2 lần.

Cùng đó, chuyển Bộ Công an xác minh, làm rõ đối với 34 gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tùng Bách trúng thầu, do nhiều bệnh viện làm chủ đầu tư, có mức chênh lệch giữa giá trị nhập khẩu và giá trúng thầu từ 1,14 đến 1,84 lần.

Tương tự, 7 gói thầu do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Lê trúng thầu cũng bị đưa vào diện cần làm rõ; ngoài ra còn 41 gói thầu mua sắm khác với các đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao, Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, Công ty 3TK trúng thầu có mức chênh lệch nhiều lần cũng được đưa vào danh sách cần làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-bo-cong-an-xac-minh-mua-sam-chong-dich-o-ha-noi-doi-gia-chuc-ti-dong-d579491.html