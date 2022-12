Trung tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an tạm giữ 1.700 tỷ đồng do các bị can nộp lại trong vụ Việt Á

Chiều 1/12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ án Việt Á rất phức tạp, gây nhiều bức xúc trong dư luận, được nhân dân theo dõi. Nhiều bị can trong vụ án này là cán bộ, đảng viên, thậm chí là những cán bộ cao cấp đã được xử lý.

Trung tướng Tô Ân Xô

Theo trung tướng Xô, đến nay Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can. Trong đó, có 2/3 là đảng viên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, sổ tiết kiệm, kê biên tài sản, tạm giữ số tiền các bị can tự nộp lại là 1.700 tỉ đồng.

Do có sự liên quan đến nhiều cán bộ đảng viên, ngày 20/10, Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong vụ Việt Á. Trong đó, đã phân thành 3 loại xử lý.

Thứ nhất, xử lý, kỷ luật nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và kết luận trong phòng chống dịch.

Xử lý nghiêm người có hành động can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong phòng chống dịch gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thứ hai, xem xét giảm nhẹ, xử lý với các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, ký kết hợp đồng, hợp thức hóa các hợp đồng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, những vi phạm này xảy ra trong trường hợp cấp bách và hướng dẫn của cấp trên chưa kịp thời, chưa đầy đủ và không có hành vi vụ lợi, động cơ cá nhân.

Thứ ba, sẽ miễn kỷ luật những trường hợp kiểm điểm nghiêm túc vi phạm trong bối cảnh phòng, chống dịch cấp bách; không vụ lợi hoặc không có động cơ cá nhân; và gây hậu quả ít nghiêm trọng, đã chủ động, kịp thời, báo cáo đầy đủ, trung thực, tự giác; nghiêm túc kiểm điểm; tích cực khắc phục cơ bản, kịp thời hậu quả do sai phạm gây ra. Và những đảng viên này không giữ chức vụ mà thực hiện chức trách, nhiệm vụ do cấp trên giao.

Trung tướng Xô khẳng định, chủ trương này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng đồng thời thể hiện tính nhân văn, khoan hồng.

Liên quan đến vấn đề cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Trung tướng Xô cho biết, Bộ Công an đã có chỉ đạo các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt liên quan đến cá độ bóng đá.

Theo thống kê đến nay lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng, với số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục triển khai cao điểm tấn công với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá khi thời gian cuối của World Cup 2022 càng diễn biến phức tạp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/trung-tuong-to-an-xo-bo-cong-an-tam-giu-1-700-ty-ong-do-cac-bi-can-no...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/trung-tuong-to-an-xo-bo-cong-an-tam-giu-1-700-ty-ong-do-cac-bi-can-nop-lai-trong-vu-viet-a-a583550.html