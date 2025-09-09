Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lấy cơ chế "xin - cho" để biện minh cho sai phạm

Sáng 9-9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội tiến hành xét hỏi 29 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên toà

Trong vụ án, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị cáo buộc dùng cách tiếp xúc lãnh đạo, quan chức để xin doanh nghiệp của mình được tham gia nhiều dự án trái pháp luật gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, phía Thuận An chi tiền "lót tay" cho các quan chức, người có thẩm quyền.

Các quan chức liên quan vụ án có thể kể đến bị can Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý chủ tịch Quốc hội; ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; bị can Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang… Chưa kể một số người không bị xử lý hình sự nhưng phải chịu kỷ luật.

Tại tòa, Chủ tịch Thuận An cho biết qua vụ án này, bị cáo đã nhận thấy một số tồn tại trong công tác đấu thầu, với các gói thầu ngân sách, gần như "đều được chỉ định nhà thầu tham gia".

Điển hình như gói thầu cầu Đồng Việt (gây thiệt hại 96 tỉ đồng ở Bắc Giang), bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho hay qua báo chí biết Bắc Giang mời thầu nên mời gọi một số nhà thầu thành lập liên danh cùng đấu thầu nhưng họ đều hỏi lại, có được sự ủng hộ của tỉnh và chủ đầu tư hay không? "Bị cáo bảo chưa gặp và tất cả các nhà thầu này đều từ chối tham gia"- bị cáo Hưng trình bày.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà

Cũng theo lời Hưng, trong bối cảnh cơ chế xin cho tồn tại từ rất lâu, ăn vào suy nghĩ của các nhà thầu nên sẽ khó tạo ra sự sòng phẳng, minh bạch cho công tác đấu thầu. Do đó, bị cáo rất mong tạo được sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu, không dẫn đến các hành vi phạm pháp.

Theo lời bị cáo Hưng, Tập đoàn Thuận An "có thương hiệu và năng lực" nên tuy ban lãnh đạo đã bị khởi tố, doanh nghiệp vẫn được các chủ đầu tư tư nhân lớn mời thi công. Ngược lại, để được các cơ quan, dự án Nhà nước lựa chọn doanh nghiệp của mình, cần có "sự tiếp xúc" nhưng như vậy sẽ thành vi phạm đấu thầu.

Ngắt lời bị cáo, kiểm sát viên cho biết Nhà nước có những quy định chặt chẽ đảm bảo đấu thầu văn minh, đúng luật, công khai nhưng các bị cáo vẫn vi phạm.

"Nói một cách dân dã, bị cáo giẫm đạp lên các quy định, không thực hiện đúng mới dẫn đến vi phạm. Tôi muốn hỏi bị cáo, dưới góc độ doanh nghiệp, quy định có vậy rồi nhưng còn khó khăn gì thì kiến nghị. Như bị cáo nói cơ chế xin cho tồn tại lâu, bỏ cũng cần thời gian"- kiểm sát viên nêu vấn đề.

Nguyễn Duy Hưng đáp: "Qua các vụ án này, mong muốn đây là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang tham gia dự án vốn ngân sách trên địa bàn toàn quốc. Nên chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động liên danh liên kết với nhau để đấu thầu minh bạch, tạo sự yên tâm về pháp lý và an toàn cho doanh nghiệp về lâu dài".

Được hỏi về vẫn đề khắc phục hậu quả vụ án, ông chủ Thuận An khẳng định bản thân bị xác định là chủ mưu, cầm đầu nên nhận thức trách nhiệm của mình. "Sau khi được các can phạm khác hỗ trợ, bị cáo sẽ khắc phục triệt để mọi hậu quả"- Nguyễn Duy Hưng nói và cho biết thêm rằng có thể dùng các tài sản đang bị phong tỏa cho việc này.