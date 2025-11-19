Chủ ô tô bị phạt nguội oan nghi do biển số giả, Cục CSGT lên tiếng

Ngày 19/11, tại Hà Nội, một chủ ô tô nhãn hiệu Ford mang biển kiểm soát 30G-818.XX phản ánh bị phạt nguội oan. Theo người này, ô tô đã hết hạn đăng kiểm ngày 18/11, nhưng khi đến trạm đăng kiểm, chủ xe nhận thông báo còn hai lỗi phạt nguội chưa giải quyết. Chủ xe khẳng định đây là xe chính chủ, trước đó không nhận được giấy thông báo phạt nguội nào và hệ thống không hiển thị thông tin vi phạm.

Khi tới Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) để xem hình ảnh vi phạm, chủ xe phát hiện hai lỗi liên quan đến hai ô tô khác nhau: một chiếc Kia vi phạm vượt quá tốc độ, một chiếc Hyundai vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn. Chủ phương tiện nghi ngờ hai ô tô này sử dụng biển số giả hoặc đã bị sửa biển, dẫn tới việc mình bị phạt oan, đồng thời bày tỏ lo ngại về quá trình giải quyết vụ việc.

Ô tô Ford biển số 30G-818.XX nghi bị các xe khác sử dụng biển số giả khiến chủ xe chính chủ bị phạt oan và hai thông báo phạt nguội hiển thị hình ảnh hai ô tô khác trùng biển số này.

Đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) cho biết cơ quan công an có trách nhiệm chứng minh vi phạm. Trường hợp người dân nhận thông báo phạt nguội nhưng phát hiện dấu hiệu ô tô khác sử dụng biển giả hoặc sửa biển, có thể trình báo, khiếu nại để cơ quan công an xác minh.

Trước hết, CSGT sẽ gỡ bỏ phạt oan, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng truy tìm ô tô vi phạm. Người bị phạt oan không phải chứng minh bản thân không vi phạm, nhưng nên cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh để quá trình xác minh nhanh chóng và chính xác.