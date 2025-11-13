Hơn 130 người bị phạt tiền trong một buổi sáng vì thói quen phổ biến khi lái xe máy

Thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nhắn tin hoặc cố tình che biển số để đối phó với lực lượng chức năng vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, nhóm vi phạm này xuất hiện nhiều trong giới shipper, xe giao hàng và lái xe công nghệ - những người thường xuyên di chuyển, dễ chủ quan, xem nhẹ quy định an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, sáng 13/11, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tuyến phố trung tâm để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về biển số và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Hành vi sử dụng điện thoại di động trong khi đang điều khiển xe máy diễn ra phổ biến, dễ dàng bắt gặp và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Kết quả, chỉ trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 130 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 321 triệu đồng, tạm giữ 14 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 97 trường hợp. Trong đó, có 27 trường hợp mô tô gắn biển số bị bẻ cong, che biển số hoặc làm thay đổi chữ, số, màu sắc; 13 trường hợp gắn biển số bằng vật liệu khác hoặc dán phủ chữ số; 6 trường hợp không gắn biển số và 81 trường hợp dùng tay cầm, sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi che biển số hoặc làm sai lệch biển số bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Còn hành vi dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển bị phạt 4 - 6 triệu đồng với ô tô, 800 nghìn đến 1 triệu đồng với xe máy, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 22 triệu đồng với ô tô và 14 triệu đồng với mô tô.

Hành vi che biển số thường bắt gặp ở nhóm giao hàng, xe ôm. Đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật, không chỉ để né tránh camera giám sát mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý, truy vết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cảnh báo, việc vừa lái xe vừa nghe điện thoại khiến khả năng phản xạ giảm tới 40%, dễ dẫn đến mất lái, va chạm hoặc tai nạn nghiêm trọng. Trong khi đó, hành vi che biển số không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cản trở hệ thống camera giám sát, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm và truy vết phương tiện khi có tai nạn hoặc tội phạm liên quan.