Chủ "hụt" biển số đẹp bất ngờ nhận giấy phạt nguội của xe Lexus "lạ"

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 17:42 PM (GMT+7)

Bấm được "số đẹp" nhưng không được cấp do "máy bị lỗi", tuy nhiên thông báo phạt nguội xe "biển số đẹp" vẫn được gửi về "chủ nhân hụt".

Chiếc xe ô tô BKS 75A - 135.35 bị camera phát hiện vi phạm luật giao thông và được công khai trên hệ thống của Cục CSGT. (Ảnh chụp từ màn hình)

Sáng 17/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa thành lập tổ công tác xác minh quy trình cấp biển “số đẹp” 75A- 253.35 cho một ô tô sau khi nhận được đơn thư khiếu nại của người dân.

Trước đó, “xếp hộp” hạng sang hiệu Lexus RX450H mang BKS 75A- 135.35 vi phạm tốc độ khi lưu thông trên QL1 qua tỉnh Quảng Bình và bị lưu vào hệ thống camera giám sát giao thông. Trên cơ sở này, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm và gửi thông báo “phạt nguội” đến chủ xe vi phạm.

Tuy nhiên, thay vì gửi cho "chính chủ" đang sở hữu theo giấy đăng ký xe 75A-135.35, hệ thống dữ liệu mà Phòng CSGT Công an Quảng Bình trích xuất lại thông tin về "chủ nhân hụt" (một người dân ở TP. Huế) từng bị phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế từ chối cấp biển số trên với lý do "máy bấm số bị lỗi".

Bất ngờ khi nhận được giấy “phạt nguội” từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, nghi có sự “bất minh” trong việc cấp BKS 75A- 135.35 cho "xế xịn" Lexus RX450H, người bấm được "số đẹp" 75A- 135.35..., đã có đơn khiếu nại gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị làm rõ.

Trưa 17/9, một cán bộ Đăng kiểm cho biết, chiếc xe Lexus BKS 75A- 135.35 trên kiểm định vào đầu tháng 1/2019, người đứng tên chủ sở hữu chiếc xe là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ LC, có địa chỉ tại 60 Bến Nghé (TP Huế, Thừa Thiên - Huế).

Cùng ngày (17/9), bà Nguyễn Thị Tiếm - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ LC (60 Bến Nghé, TP Huế) lên tiếng về vụ việc.

Theo bà Nguyễn Thị Tiếm, chiếc xe Lexus trên được công ty bà mua vào cuối năm 2018 với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Sau khi mua, bà Tiếm bận, nên con rể bà là người đi làm thủ tục đăng ký xe. Tất cả giấy tờ xe đều đứng tên chủ sở hữu là Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ LC. Hiện, người con rể của bà Tiếm đã nộp phạt hành chính về lỗi vi phạm tốc độ trên.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi có kết quả xác minh quy trình bấm số tự động để cấp đăng ký xe có dấu hiệu bất bình thường trên, đơn vị sẽ thông tin đến người dân và báo chí.