Thực hư thông tin Nhà Trắng yêu cầu ông Zelensky phải mặc vest mới được gặp ông Trump

Một tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Nhà Trắng đã yêu cầu ông Zelensky phải mặc vest khi gặp ông Trump (ảnh: X)

Hôm 18/8, một số tài khoản trên mạng xã hội X lan truyền tin đồn với nội dung: “Nhà Trắng đã thông báo với phái đoàn Ukraine rằng ông Zelensky phải mặc vest, nếu không sẽ không có cuộc họp nào! Đây là một cuộc gặp chính thức, và Nhà Trắng yêu cầu sự nghiêm túc tối đa”.

Một số tài khoản mạng xã hội ở Việt Nam cũng đăng lại tin đồn này.

Tuy nhiên, cho tới nay, Nhà Trắng chưa hề đưa ra thông báo nào về vấn đề trang phục của ông Zelensky trên tất cả các kênh chính thức. Các hãng truyền thông lớn như AP, AFP, New York Times, CNN... cũng không đề cập gì về thông tin này. Thay vào đó, các bài viết tập trung vào bối cảnh chính trị, như áp lực từ Nga về nhượng bộ lãnh thổ hoặc sự tham gia của các lãnh đạo châu Âu.

Theo Guardian, từ ngày 24/2/2022, phong cách ăn mặc của Tổng thống Ukraine đã trở thành đề tài gây tranh cãi. Ông Zelensky thường mặc áo khoác màu xanh lá cây, phối với quần dáng rộng sẫm màu và đi giày thể thao mang phong cách quân sự.

Trong cuộc gặp ông Trump lần thứ nhất tại Nhà Trắng (28/2), ông Zelensky từng bị một phóng viên “nhắc nhở” vì không mặc vest khi tới Phòng Bầu dục – nơi Tổng thống Mỹ làm việc và tiếp khách.

“Sao ông không mặc vest? Ông có vest không?”, phóng viên hỏi và cho rằng ông Zelensky “không tôn trọng” quy định về trang phục của Phòng Bầu dục.

“Tôi sẽ mặc một bộ vest khi cuộc chiến này kết thúc, được chứ? Có thể là thứ gì đó giống của anh, có thể là thứ gì đó tốt hơn. Có thể là thứ gì đó rẻ hơn. Cảm ơn anh”, ông Zelensky trả lời.

Tổng thống Donald Trump cũng tham gia câu chuyện và cho biết ông “thích” trang phục của ông Zelensky.

Trang phục của ông Zelensky trong cuộc gặp ông Trump hồi tháng 2 (ảnh: Reuters)

“Khi các nhà lãnh đạo thế giới nhìn thấy ông Zelensky trong phong cách quân đội, đó là một thông điệp rằng: ‘Ukraine đang trong xung đột và tôi là một phần của cuộc chiến này’”, Elvira Gasanova – nhà thiết kế của Damirli, một trong những hãng thời trang đã tạo nên phong cách nổi bật của ông Zelensky – nói với Politico hồi tháng 3/2025.

Ngày 18/8, ông Zelensky đã tới Washington (Mỹ) và sẵn sàng cho cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.