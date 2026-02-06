Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ba người trong một gia đình tử vong nghi do đốt than sưởi ấm

Người dân Hà Tĩnh bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong bất thường tại phòng ngủ nghi do đốt than sưởi ấm.

Ngày 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người tử vong bất thường tại nhà riêng. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà (che bạt) nơi xảy ra sự việc. Ảnh:TL.

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, bà C.T.N. (trú xã Hồng Lộc) phát hiện hai con gái là chị N.T.V. (SN 1999) và chị N.T.H. (SN 2002) cùng cháu bé 2 ngày tuổi con chị V. bất tỉnh trong phòng ngủ. Các cửa phòng đóng kín, phía dưới giường có nồi đựng than củi sưởi ấm nhưng lửa đã tàn.

Được biết, chị V. vừa sinh con nên về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, chăm sóc em bé sơ sinh. Do mới sinh, gia đình đốt than củi để sưởi ấm cho mẹ và bé sơ sinh.

Theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân các nạn nhân tử vong nghi bị ngạt khí CO do sử dụng nồi than sưởi ấm trong phòng kín.

8 người trong 1 gia đình bất tỉnh nghi do ngạt khí của máy phát điện
8 người trong 1 gia đình bất tỉnh nghi do ngạt khí của máy phát điện

Lực lượng chức năng cùng người dân mở cửa phát hiện 8 người trong 1 gia đình bất tỉnh nghi do ngạt khí của máy phát điện.

