Nam sinh viên tử vong trong khuôn viên trường đại học ở TPHCM

Ngày 6-2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một sinh viên của trường đại hoc thuộc Đại học Quốc gia TPHCM tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, lúc 17 giờ ngày 5-2, bảo vệ và sinh viên bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Họ chạy đến thì thấy một người nằm bất động dưới đất, bên cạnh là vệt máu loang, đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng.

Công an phường Linh Xuân phối hợp Công an TPHCM đến phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân tên P.T.H (21 tuổi), là sinh viên năm 3 của trường Đại học Công nghệ Thông tin (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM).

Ngoài ra, tại tầng 8 của toà nhà, công an phát hiện cặp sách của H., nghi H. đã rơi lầu dẫn đến tử vong.

Lực lượng y tế đến hiện trường.