Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Nam sinh viên tử vong trong khuôn viên trường đại học ở TPHCM

Sự kiện: Tin nóng

Nghe tiếng động mạnh, nhiều người chạy đến thì phát hiện một sinh viên đã tử vong, bên cạnh là vệt máu loang.

Ngày 6-2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một sinh viên của trường đại hoc thuộc Đại học Quốc gia TPHCM tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, lúc 17 giờ ngày 5-2, bảo vệ và sinh viên bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Họ chạy đến thì thấy một người nằm bất động dưới đất, bên cạnh là vệt máu loang, đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng.

Công an phường Linh Xuân phối hợp Công an TPHCM đến phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân tên P.T.H (21 tuổi), là sinh viên năm 3 của trường Đại học Công nghệ Thông tin (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM).

Ngoài ra, tại tầng 8 của toà nhà, công an phát hiện cặp sách của H., nghi H. đã rơi lầu dẫn đến tử vong.

Lực lượng y tế đến hiện trường.

Lực lượng y tế đến hiện trường.

Nam sinh viên nghi nhảy lầu tự tử trong 1 trường đại học ở TPHCM
Nam sinh viên nghi nhảy lầu tự tử trong 1 trường đại học ở TPHCM

Một số sinh viên phát hiện có người nằm bất động dưới chân tòa nhà G của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/02/2026 07:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN