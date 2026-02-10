Cho thuê ‘đất vàng’ trái phép, cựu giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN lĩnh 5 năm 6 tháng tù

Chiều tối 9/2, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM.

Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM - bị cáo Huỳnh Kim Tước bị phạt 5 năm 6 tháng tù.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt ông Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM) 5 năm 6 tháng tù; Lê Huy Sơn (cựu phó Trưởng phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (Kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (Thủ quỹ) cùng mức án 5 năm tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Nhân viên hành chính), Lê Bảo Ngọc (cựu phó Trưởng phòng hành chính tổng hợp) cùng mức án 2 năm tù - cả 6 bị cáo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX xác định các bị cáo đã có hành vi phạm tội trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Các bị cáo tiến hành ký hợp đồng cho thuê mặt bằng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM, sử dụng tài sản công của Trung tâm nhưng không xin ý kiến, không xây dựng đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm để báo với Sở KH&CN TPHCM là đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước khác.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 9/2.

Theo cáo trạng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN TPHCM, được giao quản lý nhiều khu ‘đất vàng’ tại TPHCM, trong đó có khu đất số 237 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), số 176/9A Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) và một số lô đất tại Khu công nghệ cao (phường Tân Phú).

Ông Huỳnh Kim Tước đã chỉ đạo cấp dưới ký nhiều hợp đồng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực chất các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng để thu tiền hằng tháng, không báo cáo và không xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản. 18 hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã được ký với nhiều doanh nghiệp, như: Jyglobal, IM Group, Next Vision, Saigon Nanomat, với giá thuê từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Ông Tước đã chỉ đạo cấp dưới không hạch toán khoản thu vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định; sau đó chuyển số tiền thu được vào tài khoản cá nhân của một số nhân viên, rồi tập hợp vào quỹ ngoài.

Số tiền 2,4 tỷ đồng thu được từ cho thuê mặt bằng được để ngoài sổ sách, không khai báo thuế, được sử dụng vào thanh toán tiếp khách, thanh toán tín dụng cho cá nhân, trong đó ông Huỳnh Kim Tước hưởng lợi 437 triệu đồng.