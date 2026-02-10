Bắt giữ đối tượng truy nã dưới vỏ bọc nhân viên quán karaoke

Ngày 10/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phan Thị Lệ (SN 1988; thường trú tại xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 05/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Lệ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Lệ và quyết định truy nã

Đến ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục ra Quyết định truy nã đối với Phan Thị Lệ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, Cụm địa bàn số 6 - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, dưới vỏ bọc là nhân viên quán. Ngày 07/02/2026, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Phan Thị Lệ, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.