Nga: Mỹ đang gia tăng “bóp nghẹt”, tình hình nhiên liệu ở Cuba rất căng thẳng

Cuba mới đây đã nêu chi tiết kế hoạch vượt qua cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng, nhưng vẫn giữ vững lập trường, bất chấp nỗ lực của Mỹ nhằm cắt nguồn cung dầu cho hòn đảo Caribe này, sau khi Mỹ tuyên bố Cuba là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Nga đang cố gắng khôi phục mối quan hệ rạn nứt với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách làm trung gian hòa giải xung đột Nga – Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố không hài lòng với cách Mỹ đối xử với Cuba.

Người dân đổ nhiên liệu tại một trạm xăng ở Havana, Cuba ngày 30/1 trong bối cảnh Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế. Ảnh: Xinhua

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang thảo luận với Cuba, một đối tác lâu năm, về cách giải quyết các vấn đề hiện nay. Ông tuyên bố chiến thuật “bóp nghẹt” mà Mỹ sử dụng đang thực sự gây ra nhiều khó khăn cho Cuba. Vì vậy, Nga đang trao đổi với Cuba về các biện pháp khả thi để giải quyết những vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể.

Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli tuần trước cho biết Nga đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục làm như vậy.