Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ

Ngày 18-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại 4 khu "đất vàng" của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II).

Theo cáo buộc của VKSND TP HCM, cựu Tổng Giám đốc Huỳnh Thế Năng và cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thọ Trí đã cấu kết với Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) để chuyển nhượng trái quy định các khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP HCM), gây thiệt hại gần 970 tỉ đồng.

Bị cáo Đinh Trường Chinh (bìa trái) tại toà

Cơ quan tố tụng cho rằng Chinh đã dùng thủ đoạn tinh vi để thu lợi bất chính từ các khu đất này. Sau khi mua toàn bộ với giá 730 tỉ đồng, chỉ hơn một tháng sau, Chinh bán lại với giá cao gấp đôi.

Cụ thể, Công ty Việt Hân (đã sở hữu 4 khu đất) của Chinh chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hoàng Thị Cẩm Hồng (em họ của Chinh, quốc tịch Canada) với giá 792 tỉ đồng, rồi chỉ vài ngày sau, bà Hồng bán lại cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng. Các chứng từ thanh toán được lập khống, vì lúc đó bà Hồng đã xuất cảnh về Canada. Sau khi Công ty CP Bất động sản Mùa Đông thanh toán, toàn bộ số tiền quay trở lại tài khoản của Chinh và Công ty Việt Hân. Nhờ thủ đoạn này, Chinh hưởng lợi chênh lệch 970 tỉ đồng, hợp thức hóa việc sang tay tài sản nhà nước mà không qua đấu giá.

Hành vi này được cơ quan tố tụng xác định là thoái vốn trá hình, tinh vi và có tính toán trước.

Tuy nhiên, trả lời xét hỏi của HĐXX, Chinh khai rằng bị cáo "đề xuất mua chuyển nhượng chứ không phải phương án thoái vốn". Bị cáo trình bày rằng ban đầu chỉ nhận được lời mời hợp tác từ Vinafood II, không biết đây là doanh nghiệp nhà nước và Chinh chỉ có ý định mua 4 cơ sở trên, không quan tâm đến phương án góp vốn. Khi Vinafood II đề xuất phương án này, hai bên thành lập liên doanh Việt Hân Sài Gòn, Chinh góp 80% vốn bằng tiền mặt, Vinafood II góp 20% bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng được ký sau khi Chính phủ chấp thuận với giá 730 tỉ đồng. Chinh cũng cho biết đã tham khảo chứng thư thẩm định giá trước khi đồng ý phương án.

Chinh khai rằng các tiêu chí hợp tác do Vinafood II đưa ra, việc lựa chọn đối tác chiến lược có nhiều đơn vị khác đề xuất tham gia, còn về năng lực tài chính, Công ty Việt Hân đã thực hiện nhiều dự án trước đó. Tuy nhiên, do công ty không có nhiều bộ phận chuyên trách, bị cáo không tìm hiểu kỹ các khu đất này có thuộc sở hữu nhà nước hay không. Chinh còn khai không biết về việc chuyển nhượng giữa bà Hồng và Công ty Bất động sản Mùa Đông.

Bị cáo thừa nhận sai sót trong quá trình thực hiện giao dịch nhưng cho rằng cáo buộc hưởng lợi 970 tỉ đồng là không chính xác, đề nghị tòa xem xét lại. Đồng thời, bị cáo trình bày kiến thức hạn hẹp, thừa nhận không oan sai nhưng mong HĐXX cân nhắc khi đánh giá trách nhiệm hình sự về khoản lợi bất chính này.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 19-9.