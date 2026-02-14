Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết

Cận Tết, khoảng 100 ghe thuyền của thương hồ miền Tây chở hoa xuân neo đậu dọc bến Bình Đông (quận 8 cũ), tạo nên chợ hoa “trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp giữa lòng TP HCM.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 1

Sáng 14/2 (27 tháng Chạp), nhiều ghe chở hoa Tết từ các tỉnh miền Tây cập kênh Tàu Hủ, neo đậu dọc bến Bình Đông (phường Bình Đông). Chợ hoa "trên bến dưới thuyền" khai mạc trước đó hai ngày, song nhiều thương hồ đã đưa ghe lên từ sớm, trước Tết khoảng một tuần.

Có lịch sử gần 50 năm, chợ hoa trên bến dưới thuyền Tết Bính Ngọ năm nay quy tụ khoảng 100 ghe thuyền của thương lái miền Tây, chủ yếu từ Vĩnh Long, Đồng Tháp, xuôi dòng về neo đậu tại bến Bình Đông, TP HCM.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 2

Các ghe thuyền neo đậu sát bờ kênh Tàu Hủ, trải dài hơn một km. Chợ hoa năm nay quy tụ trên 500 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đến từ TP HCM cùng các tỉnh lân cận.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 3

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 4

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 5

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 6

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 7

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 8

Các ghe chở đủ loại hoa Tết đặc trưng của miền Nam như mai, giấy, cúc, vạn thọ... Thương hồ bố trí ghe theo từng khu vực, tách riêng nơi bán hoa và cây kiểng trên bến kênh và dọc đường Bến Bình Đông.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 9

Tiểu thương tất bật chuyển hoa Tết từ ghe lên bờ. Trên chiếc ghe chở hoa, ông Nguyễn Văn Út mang theo khoảng 400 chậu mai lên TP HCM bán. Ông cho biết, phần lớn thương hồ neo đậu tại bến xuất phát từ vùng trồng hoa Chợ Lách (Bến Tre), theo dòng nước "chở mùa xuân" lên thành phố suốt 15-20 năm nay.

"Tết nào cả gia đình tôi cũng ở lại đến chiều 30 mới về. Ở đây sức mua tốt hơn quê, năm nay buôn bán khá ổn, mai nở đúng dịp, hy vọng bán sớm những chậu lớn", người đàn ông 62 tuổi nói.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 10

Hai năm liền, tranh thủ kỳ nghỉ Tết, em Bùi Trung Kiên (16 tuổi) theo cô lên ghe phụ bán hoa. Chuyến này, thuyền mang theo khoảng 400 chậu, chủ yếu là hoa giấy, cúc và vạn thọ, giá 80.000-300.000 đồng mỗi chậu. Kiên cho biết, như mọi năm, chợ thường bắt đầu đông khách từ 27 Tết, khi người dân nghỉ làm.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 11

Các chủ ghe mua nước sạch của người dân xung quanh để sinh hoạt, trung bình mỗi ngày khoảng ba thùng phi. Một tiểu thương cho biết, để có chỗ buôn bán phải thuê mặt bằng, lo chi phí sinh hoạt, xăng dầu và tiền công thợ; mỗi chuyến đi chi phí tối thiểu khoảng 50 triệu đồng.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 12

Những chậu hoa kiểng rực rỡ sắc màu trải dài dọc một góc đường, thu hút người dân dừng xe sát vỉa hè để ngắm nghía, hỏi giá mua hoa.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 13

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 14

Trong ngày đầu nghỉ Tết, chợ hoa nhộn nhịp mua bán. Nhiều người dân chấp nhận đi hơn 10 km để đến đây vì nguồn hoa phong phú, giá cả hợp lý. "Tôi mua ba chậu hoa giấy này chỉ 100.000 đồng, thấy ưng là lấy luôn, không cần mặc cả", bà Đinh Thị Thu Thủy (62 tuổi) nói.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 15

Nhiều người thuê taxi chở các chậu hoa nhỏ về nhà. Dọc đường Bến Bình Đông, đội ngũ xe chở hàng thuê liên tục hoạt động để phục vụ khách mua hoa chơi Tết.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 16

Cung đường ngập sắc hoa Tết tại bến Bình Đông thu hút đông du khách và bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh những ngày cận Tết.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 17

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tấp nập ngày cận Tết - 18

Người dân nhộn nhịp chở các chậu hoa kiểng về nhà chưng Tết, có thời điểm chợ hoa xảy ra ùn tắc cục bộ. Chợ hoa tại bến Bình Đông mở cửa đến 29 Tết; ngoài mua bán còn có phố ông đồ, đờn ca tài tử trên ghe và các màn múa lân sư rồng tại sân khấu chính.

14/02/2026 12:00 PM (GMT+7)
