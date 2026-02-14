9 kiểu áo dài hot dịp Tết 2026

Từ năm 2025 đến nay, áo dài phổ biến trong đời sống, được nhiều người lựa chọn mỗi khi chụp hình trên phố. Thị trường áo dài Tết nhờ vậy đã bắt đầu khởi động từ đầu tháng 12 năm ngoái. Trung bình các mẫu áo chất lượng tốt dao động từ 600 nghìn đến ba triệu đồng một bộ. Trên các sàn thương mại điện tử, áo dài giá rẻ vẫn ở mức giống năm ngoái, dao động 200.000-400.000 đồng.

Năm nay, áo tà kép (hai vạt trước, hai vạt sau) xuất hiện nhiều ở các cửa hàng thời trang địa phương. Thiết kế khai thác chất lụa mỏng hoặc voan mềm, giúp tà dày nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, thướt tha. Ảnh: Petbychang

Trong nhóm thiết kế được đẩy mạnh còn có áo dài xuyên thấu với kiểu ống tay bồng, bo chun, đem tới vẻ mới lạ và trẻ trung. Để giúp thiết kế thêm dễ thương, bắt mắt, áo được gợi ý kết hợp khăn đồng điệu, có thể quàng cổ hoặc trùm đầu. Ảnh: Remmus

Áo dài cách tân mang hơi thở Y2K cũng là một trong những điểm mới của thị trường tiêu dùng năm nay. Thiết kế pha trộn giữa dáng cổ yếm, tà dài truyền thống với chi tiết trang trí xếp bèo ở thân trên, xếp nếp ở tà dưới. Món đồ có thể phối chân váy voan hoặc quần jeans ống rộng - những thiết kế được Gen Z ưa chuộng. Ảnh: Remmus

Áo dài đính kết kỳ công được một số thương hiệu trung và cao cấp lăng xê, hướng đến những sự kiện trang trọng. Ảnh: Chung Thanh Phong

Nở rộ hai năm nay, áo dài sequin tiếp tục được phát triển. Tuy nhiên, thay vì các hạt kim sa nhỏ, một số thương hiệu thử nghiệm loại kim sa lớn, nhằm tạp hiệu ứng bắt mắt và nổi bật hơn. Ảnh: Chung Thanh Phong

Dịp Tết năm nay, các cô gái còn có thêm lựa chọn kiểu áo ren theo chủ nghĩa lãng mạn và cổ điển, phối giày ballet. Nhiều người yêu thích thiết kế này vì không lỗi thời. Ảnh: Mare

Áo lụa bóng in họa tiết hoa cỏ theo phong cách truyền thống phù hợp với những người đứng tuổi hoặc sự kiện sang trọng. Ảnh: Nam Phuong Y

Xu hướng hot còn có áo dài nhung the với tác dụng giữ ấm, dành cho những cô gái chuộng phong cách cổ điển ở xứ lạnh. Ảnh: H2B à La Mode

Mùa Tết 2026 chứng kiến sự xuất hiện ồ ạt của hàng loạt mẫu áo dài tông màu trầm, được gọi vui là "áo phú bà". Đặc trưng của thiết kế là mang hoa văn cách điệu theo kiểu cung đình, hướng đến vẻ nghiêm nghị, quý phái.