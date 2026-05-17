PC1 thông báo Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương bị khởi tố

Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) vừa công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1. Ảnh: PC1.

Theo nội dung công bố, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1 bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Theo nghị quyết của Ban kiểm soát công bố cùng ngày, hiện có 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không đủ điều kiện để tổ chức họp HĐQT.

Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5-6-2026, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7-2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

PC1 cho biết doanh nghiệp chưa thể công bố báo cáo tài chính quý I-2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Công ty cam kết sẽ công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.

PC1 là doanh nghiệp có tiền thân là Xí nghiệp xây lắp đường dây và trạm trực thuộc Bộ Điện và Than, được thành lập ngày 2-3-1963. Tháng 4-2005, đơn vị cổ phần hóa thành CTCP Xây lắp điện I - PCC1.

Ban đầu, PC1 tập trung vào xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia. Doanh nghiệp sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, đầu tư năng lượng, sản xuất công nghiệp, bất động sản, tư vấn và dịch vụ. Một số ngành nghề chính được ghi nhận gồm lắp đặt hệ thống điện; sản xuất, truyền tải và phân phối điện; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; kinh doanh bất động sản.

PC1 hiện là một trong những doanh nghiệp xây lắp điện lớn tại Việt Nam. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 13.085 tỉ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỉ đồng, tăng tới 91%.