Loạt tiêm kích Su-34, Su-35 và Su-57 Nga cùng đối mặt 1 điểm yếu

Nhận định này vẫn còn nhiều điểm gây tranh luận. Tuy nhiên, ngay cả khi giả định rằng Nga thực sự có khả năng duy trì tốc độ sản xuất quốc phòng trong thời gian dài, một câu hỏi quan trọng vẫn được đặt ra: các dây chuyền sản xuất của nước này có thể hoạt động liên tục đến đâu nếu nguồn cung từ nước ngoài bị gián đoạn?

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. (Ảnh: 19FF)

Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) cho rằng, đây là một điểm yếu đáng chú ý. Nghiên cứu tập trung vào ngành sản xuất máy bay Sukhoi và cho rằng hoạt động này có thể bị gây gián đoạn nếu các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng được nhắm tới.

Đặc biệt, những dòng máy bay chiến đấu chủ lực như Su-30SM, Su-34, Su-35 và Su-57 có thể chịu ảnh hưởng nếu nguồn cung nguyên vật liệu, máy công cụ và các hệ thống phụ bị thu hẹp.

Vấn đề càng đáng chú ý khi sản lượng máy bay chiến đấu của Nga trong thời gian qua không những không giảm mà còn tăng nhẹ so với trước khi xung đột toàn diện tại Ukraine bắt đầu.

Dù vậy, những gián đoạn nhất định đã xuất hiện. Một số chương trình sản xuất từng bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong việc cung cấp các hệ thống phụ, cho thấy mạng lưới cung ứng phức tạp của ngành hàng không quân sự Nga vẫn tồn tại những điểm dễ bị tác động.

Sự phụ thuộc vào linh kiện và thiết bị nước ngoài

Theo RUSI, nhiều năm trừng phạt và hạn chế thương mại chưa thể khiến Nga hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Moscow vẫn cần nhập khẩu nguyên vật liệu, máy công cụ và các thiết bị chuyên dụng phục vụ sản xuất máy bay.

Đáng chú ý, một phần sự phụ thuộc này nằm ở các nhà cung cấp cấp hai và cấp ba, tức những doanh nghiệp không trực tiếp cung cấp sản phẩm cho các nhà máy Sukhoi nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng phía sau.

Tháng 4/2024, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, hơn 2.000 linh kiện điện tử do nước ngoài sản xuất vẫn được sử dụng trong quá trình chế tạo máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga.

Phần lớn những linh kiện này được xác định có nguồn gốc từ Nhật Bản và Mỹ. Tình báo Ukraine đã lập danh sách những linh kiện nước ngoài vẫn xuất hiện trên các dòng Su-27SM3, Su-30SM, Su-34, Su-35S và Su-57.

Điều này cho thấy việc thay thế hoàn toàn linh kiện nước ngoài trong ngành hàng không quân sự Nga vẫn là một quá trình khó khăn. Phương Tây đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt nhằm cắt đứt các tuyến cung ứng này. Tuy nhiên, Nga vẫn tìm được cách tiếp cận một số mặt hàng bị hạn chế, trong đó có các loại vi mạch, thông qua các quốc gia trung gian.

Cơ chế này trở thành một trong những phương thức giúp Moscow duy trì hoạt động sản xuất quốc phòng bất chấp các lệnh trừng phạt.

Nga cũng đã đạt được một số kết quả trong chương trình thay thế nhập khẩu đối với ngành hàng không. Tuy nhiên, quá trình này chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

RUSI đề xuất siết chặt những mắt xích phía sau

RUSI cho rằng nếu muốn làm chậm quá trình sản xuất máy bay Sukhoi, việc chỉ nhắm vào những nhà sản xuất cuối cùng là chưa đủ. Một trong những biện pháp được đề xuất là mở rộng phạm vi trừng phạt sang các nhà cung cấp cấp hai và cấp ba trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ của Nga.

Theo các tác giả, việc này có thể tạo ra những điểm nghẽn mới đối với quá trình sản xuất mà ngành công nghiệp Nga chưa từng phải đối mặt ở quy mô tương tự.

Biện pháp thứ hai là tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt nhằm ngăn Nga tiếp cận máy móc, vật liệu và thiết bị quan trọng từ châu Âu cũng như những khu vực khác.

Điểm mấu chốt nằm ở khâu thực thi. Các lệnh trừng phạt không tự động ngăn chặn mọi hoạt động mua bán hàng hóa bị hạn chế. Khi một tuyến cung ứng bị đóng lại, bên chịu trừng phạt có thể tìm kiếm tuyến khác, sử dụng doanh nghiệp trung gian hoặc thay đổi cách thức nhập khẩu.

Việc thực thi cũng cần được duy trì liên tục và phải thích ứng với những phương thức né tránh mới. Đây cũng là lý do cựu Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, Trung tướng Keith Kellogg, từng nhận định rằng mức độ của các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga chỉ khoảng "6" trên thang điểm từ 1 đến 10, trong khi mức độ thực thi chỉ khoảng "3".