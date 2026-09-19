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Vinh hứng trận mưa kỷ lục trong hơn 40 năm

Sự kiện: Thời sự Tin thời tiết

Nghệ An - Mưa lớn tại Nghệ An - Hà Tĩnh, trạm Vinh ghi nhận 399 mm từ 7h đến 15h ngày 19/9, vượt kỷ lục mưa ngày tháng 9 từng ghi nhận năm 1985.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ 19h ngày 18/9 đến 7h ngày 19/9, phía nam Quảng Trị mưa lớn, một số nơi trên 200 mm như: Kiến Giang 218 mm, Sen Thủy 209 mm. Trong ngày 19/9, mưa tại khu vực này giảm nhanh.

Tuy nhiên, từ sáng nay vùng mưa lớn dịch chuyển lên Nghệ An - Hà Tĩnh, tập trung ở phía đông hai tỉnh, với lượng phổ biến 100-200 mm. Riêng trạm Vinh ghi nhận 399 mm tính đến chiều tối, bằng gần 1/6 lượng mưa trung bình cả năm và cao gấp đôi lượng mưa lớn nhất tại Từ Liêm trong trận mưa Hà Nội đêm 16, rạng sáng 17/9.

Hàng loạt xe chết máy sau trận mưa ở Vinh, Nghệ An ngày 19/9. Ảnh: Đức Hùng

Hàng loạt xe chết máy sau trận mưa ở Vinh, Nghệ An ngày 19/9. Ảnh: Đức Hùng

Lượng mưa 399 mm cũng vượt mức kỷ lục trong tháng 9 là 387,9 mm, ghi nhận ngày 10/9/1985, tức cao hơn 11,1 mm.

Nếu tính trong cả năm, lượng mưa ngày lớn nhất từng ghi nhận tại trạm khí tượng Vinh là 710 mm, vào ngày 16/10/2019. Riêng trong khoảng 7-13h hôm đó, lượng mưa đạt 470 mm.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa hiện nay do tác động của gió đông bắc yếu ở tầng thấp, kết hợp rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông ở tầng cao, gây hội tụ gió trên khu vực hẹp thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh.

Từ tối 19 đến sáng 20/9, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40-80 mm, riêng phía đông hai tỉnh có khả năng trên 200 mm.

Từ Quảng Trị đến TP Huế cũng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

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Theo Gia Chính ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 19:22 PM (GMT+7)
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