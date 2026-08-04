Thủ tướng: Xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu

Chiều ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, những hạn chế và khó khăn, thách thức cần hết sức quan tâm như: Áp lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô đi kèm với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ chịu áp lực về vốn, lãi suất, thanh khoản…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, thời gian tới chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, khi tình hình thế giới dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn được dự báo tăng trưởng chậm lại, áp lực lạm phát gia tăng, nhiều đối tác điều chỉnh chính sách; trong nước, mùa cao điểm mưa bão tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung cao độ cho xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội 24 dự án luật, nghị quyết vào Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và khoảng 40 dự án luật, nghị quyết vào Kỳ họp tháng 10/2026 và các văn bản hướng dẫn đi kèm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Hình thành một số xã “hạt nhân”

Bộ Tài chính được giao triển khai thử nghiệm việc chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; quản lý rủi ro, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương tham mưu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với tình hình; thực hiện các biện pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã theo đúng kết luận của Trung ương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt năm học 2026 - 2027; tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.