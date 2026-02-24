Chèn ép, rượt đuổi tốc độ cao khiến 3 người tử vong ở Lâm Đồng, tài xế container bị bắt tạm giam

Tối 23/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe container gây ra vụ tai nạn làm 3 người tử vong vào ngày 13/2 tại xã Nhân Cơ.

Tài xế container Nguyễn Quốc Đạo tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh CA

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 55 phút, ngày 13/2, tại Km 1921+680 trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua thôn 20, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô BKS 50E-166.62 kéo theo rơ moóc do tài xế Nguyễn Quốc Đạo (SN 1991, trú phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, tông vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 47B-258.58 (chưa rõ thông tin tài xế) đang lưu thông cùng chiều theo hướng xã Đắk Lắk đi TP.HCM.

Cú tông mạnh khiến xe ô tô biển kiểm soát 47B-258.58 văng sang lề trái, tiếp tục tông vào 2 xe gắn máy đang lưu thông chiều.

Hậu quả khiến xe tải lật sang làn đối diện, đè trúng hai xe máy đi ngược chiều. Vụ tai nạn đã khiến 3 nạn nhân trên 2 xe gắn máy tử vong.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ vì mâu thuẫn trong việc không nhường đường, tài xế xe tải 47B-258.58 và Nguyễn Quốc Đạo đã có hành vi chèn ép, rượt đuổi nhau với tốc độ cao trên đường. Khi đến địa điểm trên, xe container do Đạo điều khiển đã tông mạnh vào xe tải chạy phía trước, dẫn đến chuỗi va chạm liên hoàn.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Quốc Đạo, đồng thời khẩn trương truy tìm tài xế xe tải 47B-258.58 đã rời khỏi hiện trường để xử lý theo quy định pháp luật.