Tài xế vi phạm nồng độ cồn, không có bằng lái vẫn chở hàng chục hành khách

Ngày 21/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) thông tin, đang hoàn tất hồ sơ xử lý một tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.

Khoảng 16h ngày 20/2, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 36B-016.XX, loại 42 chỗ, khi phương tiện đang lưu thông qua địa bàn.

Tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở hàng chục hành khách. Ảnh: CSGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Phạm Bá T. (SN 1983, trú xã Trường Sơn, tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,092mg/lít khí thở. Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác chở 41 hành khách tiếp tục hành trình vào TP HCM.

Với hai lỗi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe, tài xế cùng chủ phương tiện sẽ bị xử phạt tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, ngay trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, đơn vị đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, sau những ngày nghỉ người dân trở lại nơi làm việc và học tập, lưu lượng phương tiện tăng cao, do đó hãy điều khiển phương tiện đi đúng tốc độ, làn đường, phần đường chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn.

Cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.