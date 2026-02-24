Nổ rung chuyển quảng trường ở Moscow

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh RT

Một vụ nổ đã làm rung chuyển quảng trường gần ga Savelovsky ở Moscow, khiến một sĩ quan cảnh sát giao thông thiệt mạng, Bộ Nội vụ báo cáo.

Theo lực lượng an ninh, vào khoảng 00:05 đêm, một người không rõ danh tính đã tiếp cận các sĩ quan tuần tra trên xe công vụ của họ, sau đó một thiết bị không rõ danh tính đã phát nổ.

"Theo dữ liệu sơ bộ, do hành động của tên tội phạm, một sĩ quan thuộc Cục Thanh tra An toàn Giao thông Nhà nước đã bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng", theo một bài đăng trên nền tảng MAX của cơ quan này.

Sau đó, khi xem xét video từ camera tại ga Savelovsky, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ra rằng thủ phạm cũng đã chết tại hiện trường.

"Hai sĩ quan cảnh sát khác đã được đưa đến bệnh viện thành phố và đang được chăm sóc y tế chuyên nghiệp", Ủy ban Điều tra làm rõ.

Cục điều tra Moscow thuộc Bộ Nội vụ, cùng với các đồng nghiệp từ các cơ quan thực thi pháp luật, đang điều tra các tình tiết của vụ việc. Hồ sơ vụ án hình sự đã được lập theo Điều 317 và Khoản 1 Điều 222.1 .