Nóng: Slovakia ngừng cung cấp điện cho Ukraine

Thủ tướng Fico. Ảnh Getty

Thủ tướng Robert Fico cho biết chính quyền Bratislava đã ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine cho đến khi Kiev khôi phục dòng chảy dầu của Nga đến Slovakia thông qua đường ống Druzhba, đồng thời cảnh báo về "các bước đi trả đũa tiếp theo".

Thủ tướng Fico đã đưa ra thông báo vào thứ Hai, khi tối hậu thư ông đưa ra vào cuối tuần trước cho Kiev về việc nối lại hoạt động của đường ống dẫn khí thời Liên Xô hết hạn. Đường ống Druzhba, nối Nga với Slovakia và Hungary, đã ngừng hoạt động từ cuối tháng Giêng. Kiev tuyên bố đường ống bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga, điều mà Moscow phủ nhận.

Cả Slovakia và Hungary đều cáo buộc Ukraine cố tình giữ lại nguồn cung cấp điện vì lý do chính trị và đe dọa trả đũa. Khi tuyên bố ngừng cung cấp điện cho Ukraine, Fico nhắc lại rằng hành động của Ukraine là một “quyết định hoàn toàn mang tính chính trị nhằm mục đích tống tiền Slovakia”.

“Nguyên tắc có đi có lại là một quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế. Do đó, phản ứng đầu tiên của chính phủ đối với các hành động thù địch của tổng thống Ukraine dưới hình thức ngừng cung cấp điện khẩn cấp là hoàn toàn thích đáng”, Fico tuyên bố, đồng thời cảnh báo về “các bước trả đũa tiếp theo” nếu nguồn cung dầu không được nối lại.

Kiev ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu điện để ổn định lưới điện, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine. Theo ông Fico, Ukraine đã nhận được lượng điện từ Slovakia trong tháng Giêng này gấp đôi so với cả năm 2025.

Động thái trả đũa diễn ra vài giờ sau khi Hungary phủ quyết các lệnh trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga, cũng như khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ đô la) được đề xuất cho Ukraine. Budapest cho rằng việc phủ quyết kép này có liên quan đến vụ việc Druzhba, cáo buộc Kiev áp đặt "lệnh phong tỏa dầu mỏ" lên nước này và "tống tiền" Hungary.

Tuần trước, cả Slovakia và Hungary đều tuyên bố sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine cho đến khi đường ống dẫn dầu Druzhba hoạt động trở lại. Budapest cũng đang cân nhắc việc cắt giảm nguồn cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine.