Cháy nhà ở TPHCM, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

Rạng sáng 6/8, hoả hoạn bùng phát tại căn nhà 2 tầng trên đường Nguyễn Văn Đậu phường Bình Lợi Trung, TPHCM.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, đội Chữa cháy và CNCH khu vực 16 đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Đám cháy khiến 3 người thương vong. Ảnh: PC07.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 1 trệt, 1 lầu. Thời điểm xảy ra cháy có 3 người ở bên trong căn nhà, nhưng 1 người đã kịp thoát ra ngoài, 2 người còn lại bị mắc kẹt ở khu vực bếp.

Tầng trệt của căn nhà được cho thuê kinh doanh cà phê và đang khóa cửa. Bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như xe máy, bàn ghế, quầy pha chế… nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Do tầng trên kín, không có lối thoát khói, lực lượng trinh sát phải tiếp cận từ mái tầng 2 để tìm kiếm nạn nhân. Sau đó, cảnh sát tiếp cận khu vực bếp ở tầng trệt, đưa hai nạn nhân mắc kẹt ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy hiện đang điều điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, BV Nhân Dân Gia Định. Ảnh: Minh Toàn.

Đến 4h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sáng cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, lúc 5h sáng 6/8, bệnh viện đã tiếp nhận 03 nạn nhân trong vụ cháy tại nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu. Hai nạn nhân N.T.T (sinh năm 1986) và cháu N.H.T.A. (sinh năm 2014) đã ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện do ngạt khói và bỏng hô hấp.

Nạn nhân còn lại là L.T.N.H. (sinh năm 1988) hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU). Tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt; đang thở oxy dòng cao (HFNC), được theo dõi sát.