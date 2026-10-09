Cháy nhà, người phụ nữ lớn tuổi tử vong khi tháo chạy

Đến trưa cùng ngày, Công an phường Khánh Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AX

Thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 9/10, lửa bất ngờ phát ra từ khu vực để xe ở tầng trệt căn nhà một trệt, một lầu trên đường Đoàn Văn Bơ.

Thời điểm này, khu vực để xe có nhiều phương tiện, trong đó có 1 xe máy điện mới mua vài tháng đang cắm sạc qua đêm. Khói lửa sau đó nhanh chóng bùng lên, lan rộng sang các tài sản xung quanh.

Sự cố xảy ra lúc cả gia đình đang ngủ. Phát hiện cháy, các thành viên hô hoán, tháo chạy sang nhà hàng xóm qua khu vực ban công.

Trong lúc hoảng loạn, người thân hỗ trợ đưa cụ bà N.T.T. (81 tuổi) lên cầu thang để thoát hiểm. Tuy nhiên, cụ T. không may trượt ngã, tử vong.

Căn nhà ám khói đen, nhiều tài sản bị hư hại nặng sau vụ cháy. Ảnh: TK

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường khu vực xảy ra cháy. Ảnh: TK

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, phá cửa đưa 2 xe máy ra ngoài và dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy làm khoảng 3 xe máy cùng nhiều tài sản bên trong bị hư hại nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại cụ thể.