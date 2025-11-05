Chân dung tân Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí
Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Trí, 65 tuổi, là Chánh án TAND Tối cao.
Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.
Ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính...
Theo NGUYỄN THẢO ([Tên nguồn])
-05/11/2025 06:37 AM (GMT+7)