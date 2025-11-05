Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chân dung tân Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí

Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Trí, 65 tuổi, là Chánh án TAND Tối cao.

Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Chánh án Lê Minh Trí làm Phó ban Nội chính Trung ương
Chánh án Lê Minh Trí làm Phó ban Nội chính Trung ương

Ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính...

